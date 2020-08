Insólito: jujeño llevó a su padre con Covid-19 en un coche fúnebre para que lo dejen pasar

Emanuel Valdez es hijo de un paciente enfermo con Covid-19 de Libertador General San Martín, Jujuy, que presentaba un grave cuadro respiratorio y requería atención urgente. A pesar de llamadas insistentes realizadas por él y sus familiares al COEM de Libertador, al COE provincial y al SAME, nunca lograron recibir atención médica para su padre, tampoco en el Hospital Oscar Orías quisieron atenderlo.



El paciente había sido testeado en una Clínica Privada donde en primera instancia le informaron que los resultados eran negativos pero posteriormente le confirmaron que se había contagiado de Covid-19.



Ante la gravedad de la situación, con la vida de su padre en serio riesgo, el domingo el joven pidió prestado un coche fúnebre a la empresa de sepelios donde trabaja, cumpliendo todos los protocolos de una pompa fúnebre, logró llevarlo a San Salvador donde finalmente fue recibido y ahora está siendo tratado en el Hospital San Roque para salvar su vida.



De esa forma logró pasar los controles y procurar el cuidado de la salud de su padre, que hacía una semana venían demandando atención. “Hace 7 días que está mal mi papá, llamamos y nunca atendían. Decían llamá, llamá… y nunca llego nadie aquí por mi papá”.



"Mi papá estaba muy dolorido, el doctor nos dijo que estaba al límite, ya tenía pus en los pulmones , tenía todo el pulmón tomado y si no era internado mi papá iba a pasar de largo”.



Desesperado por el cuadro severo de su padre, Emanuel enfrentó la dramática situación con la decisión de un hijo que no quiere perder a un ser amado. “Tuve que llamar a la empresa de sepelio donde yo trabajo, Previsión Social y pedir permiso para poder sacar el auto y llevarlo a mi papá en un auto de sepelio hasta Jujuy, donde ahí lo atendieron y quedó internado. En el San Roque lo mandaron del ministerio de Salud, ahí fue donde lo atendieron a mi papá, y hoy se encuentra internado.”



“Yo tuve que ponerme todos los protocolos que usamos para hacer un sepelio para poder ingresar a Jujuy, porque era la única manera, autos particulares no llegan. La única manera de llegar fue en un auto fúnebre, en una pompa que lleva un ataúd para poder llevarlo a mi papá con todos los protocolos, mameluco, barbijo, mascarilla, así llegué a Jujuy.”