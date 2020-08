Por una malformación en su columna, Cristián necesita un colchón de agua

El amor de una madre mueve cielo y tierra por sus hijos, así lo hace Alejandra, mamá de Cristián y de 4 niñas más, que pelea para que su pequeño hijo de 8 años tenga una mejor calidad de vida. Ahora, necesita con urgencia un colchón de agua que le permita un buen descanso.

En diálogo con InformateSalta, la mujer detalló que el niño sufre de varias patologías, una miocardiopatía hipertrófica, escoliosis severa, una hipoacusia bilateral, nació con fisura palatina que no le permite tener una buena deglución y un retraso madurativo global. Se alimenta solo con papillas y le encanta el yogurt Momy entero de vainilla (los otros sabores no los asimila bien).

“Cuando nació no se movía, con el tiempo fue recuperando el movimiento por tanta rehabilitación. A donde me decían, me iba, llegó a caminar a los 4 añitos, con su andador especial. Y después lo fue dejando”, dijo.

Por su escoliosis, es decir, por una malformación en la columna vertebral, el año pasado lo operaron para colocarle una prótesis, que incluye un arco y una barra que impide que la columna gire y dañe sus órganos.

“Había que recurrir a esa cirugía sino lo estaba perdiendo de a poco. Lo operaron el año pasado, este año había que seguir abriendo el arco porque creció, esta vez, hace un mes más o menos el médico no concluyó la cirugía porque le agarró un paro, de más de 5 minutos, mi hijo volvió, fue a terapia intubado, con los días fue mejorando. Lo tengo aquí en mi casa, tiene el puesto el arco, tienen que volver a ponerle la barra”, explicó.

Por ello, una cama y un colchón común no lo deja pasar una buena noche, por lo que su mamá está pidiendo la donación de un colchón de agua. “Si bien el no habla, no escucha, es ya conocerlo a el, se hace entender, uno sabe lo que quiere, lo que no quiere. Las camas comunes no le están dando un buen descanso. El si se sienta o tratamos de no tenerlo tanto tiempo en cama, le gustan los rompecabezas, los arma y desarma”.

Cristian, con la colocación de la prótesis, había logrado dejar los pañales un año atrás, pero por la última cirugía no concluida, hizo un retroceso que provocó que deba volver a utilizarlo. Dicho gasto también se hace cuesta arriba para la familia.

“A mi marido le están pagando el fondo de desempleo, si bien no es mucho, ayuda. Yo vendo en una feria, hago pan, hago maicenas, hago pastaflora, pinto cosas de fibrofácil, buscamos la manera de solventar todo, pero nos sobrepasa”, manifestó.

Quienes puedan ayudar con Alejandra, puedan donarle el colchón de agua, pañales y yogurt Momy entero de vainilla, pueden acercarse a su casilla, ubicada en Avenida Patrón Costas y Avenida Constitución (ex Complejo Asembapras) y/o contactarla al 3875501416.