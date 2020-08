Sáenz volvió a denunciar la inseguridad en las fronteras y pidió que extranjeros no cobren el IFE

El gobernador Gustavo Sáenz, durante una entrega de viviendas en Chicoana, denunció que Salta sigue sufriendo el paso ilegal de bolivianos en medio de la difícil situación sanitaria por el COVID-19, y que muchos vinieron a cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), lo que agravó aún más la situación.

“Volví a plantear la necesidad que el Ejercito acompañe y refuerce las fronteras argentinas porque es muy complejo lo que está sucediendo, las personas que pretenden pasar de Bolivia a Salta y que no viene por cuestiones sanitarias sino por cuestiones económicas, hay que terminarlos de una vez”, dijo por Multivisión.

Aseguró que la Argentina no está en condiciones de “hacer caridad con otros países” y denunció que han detectado más de 1000 personas que “no vive y acredita identidad trucha. Tienen domicilio en el Sector 5 S/N y la verdad eso no existe”.

Finalmente aseguró sentir mucha “bronca e impotencia tener chicos que se nos mueren de hambre por gente que no vive en la Argentina. No me imagino argentinos cruzando a Bolivia, Paraguay o Chile a cobrar un subsidio y tiene que ver con ser justos y equitativos”.