Mangione: “En 15 días vamos a ver los efectos de los festejos del Día del Niño”

Un personal profesional de enfermería del hospital Materno Infantil dio positivo para COVID-19 y cuatro compañeros debieron ser aislados por mantener contacto estrecho.

“Nosotros nos manejamos por cuadrillas, esto nos permite contar con un grupo de personas para cubrir esos lugares. En el hospital hay un menor número de profesionales, lo que nos permite respetar el distanciamiento social, y todos los protocolos de bioseguridad”, dijo en radio CNN Salta el gerente, Federico Mangione.





“El personal comenzó a sentirse mal, con fiebre, dolores musculares, por lo que, decidimos activar el protocolo, se lo retiró, tuvo contacto con cuatro personas a las cuales hemos asilado de manera preventiva. Esta aislado, en el hotel”, dijo.

Mangione confirmó en el programa La Mañana de CNN Salta que el nexo epidemiológico no se pudo determinar. “Es difícil saber. Estamos entrando en un momento de contagios en grupos, se pueden contagiar en cualquier lado y el personal de salud no está exento. Cada personal tiene su vida propia y además muchos trabajan en otras dependencias médicas públicas o privadas”.

Con respecto al brote de contagios de las últimas semanas, con un total de 110 nuevos contagiados registrados el viernes, Mangione opinó que se trata de un efecto directo por los festejos del día del amigo.

“Los festejos son un dolor de cabeza, me preocupan muchísimo porque vamos a ver los resultados dentro de 15 días más o menos. El domingo salí a caminar y vi una gran cantidad de gente que no respetaban las distancias sociales, no usaban barbijos. El brote que tenemos ahora, en mi opinión, es por los festejos del Día del Amigo porque mucha gente no cumplió, no entienden. Le pido a la sociedad que sea más responsable, que nos ayuden, cumpliendo con todas las normativas”, manifestó.

Mangione pidió por radio CNN Salta a la comunidad que respete los protocolos. "Veo gente grande que están charlando como si nada con barbijo, tomemos conciencia, ayudemos al gobierno con el cumplimiento de las pautas mínimas. Yo tengo vecinos que hacen fiestas tremendas. Es muy probable que lleguemos a tener un 20% de personal de salud infectado".