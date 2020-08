A días de casarse su hijo, fue a un motel, descubrió la infidelidad de su nuera y la escrachó

Una suegra causó sensación en las redes sociales al compartir un video en donde muestra la infidelidad de su nuera que estaba a días de casarse con su hijo. La mujer entró al hotel alojamiento en donde estaba la chica con su amante.

Una mujer, oriunda de Ecuador, decidió seguir a la novia de su hijo para comprobar la infidelidad de su nuera que estaba a punto de casarse con su hijo. La joven entró a un hotel alojamiento con su amante y la suegra los siguió.

Cuando la señora entró a la habitación descubrió a su nuera, llamada Karina, al lado de otro hombre que se estaba vistiendo y, al preguntarle, la joven intentó explicarle a su suegra que “solamente hablaba con él” y que, en un primer momento, pensó que era una broma hecha por su amante.

"¿Usted es pareja de ella?", preguntó al sujeto que no tenía ropa puesta. “Te me has caído del pedestal, te has caído del pedestal”, lamentó de manera indignada mientras la chica, entre lágrimas, intentaba dar una explicación./La100