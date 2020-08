La tristeza de Juan Carlos: es músico, no vidente y le robaron el acordeón

Juan Carlos es no vidente y hace 24 años que se gana la vida haciendo música en Caseros y Alberdi. Ayer, unas personas le robaron el acordeón mientras esperaba el colectivo en Independencia y Lerma.

“Llevaba el acordeón, salí de mi casa y me di cuenta de que me olvidaba la alcancía; resulta que cuando salgo me doy con que había parado un auto del que bajaron unas personas, cargaron el instrumento y se fueron”, explicó a FM Aries.

Todo ocurrió a instancias de esperar el colectivo que lo llevaría a la peatonal para trabajar como todos los días.

Según calcula, el acordeón en cuestión tiene un costo de $40.000, por lo que duda que se pueda vender fácilmente, más teniendo en cuenta que pudo hacer la denuncia policial ni bien ocurrido el hecho.

“No tienen sentimiento, no se merecen ser llamadas personas, son gonococos”, sentenció el hombre.