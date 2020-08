Efecto coronavirus: ¿Cómo afecta la cuarentena a los salteños?

Los argentinos llevamos más de 150 días de aislamiento, en algunas provincias con mayores restricciones que en otras, y los ánimos fueron mutando conforme al avance del virus y a las modificaciones en las medidas dispuestas por los Comité de Emergencia correspondientes.

En el programa Sin Vueltas de InformateSalta, José Zambrano, consultor de comunicación política de Troka Comunicadores, analizó la encuesta de la consultora Taquion, acerca de cómo viven los ciudadanos ésta la pandemia y cómo fueron variando las prioridades para las familias argentinas.

El estudio se llevó a cabo entre 1500 argentinos mayores de 16 años, con acceso a internet, y al respecto se obtuvieron los siguientes resultados:

-Descendió 30 puntos la confianza en las fuerzas de seguridad en los últimos 4 meses. Al principio, los efectivos de seguridad eran considerados héroes y luego, con el hartazgo del encierro, los ciudadanos comenzaron a perder la confianza. Acusan un abusivo control sobre las libertades individuales, evitando que se puedan desarrollar actividades económicas.







- Uno de cada dos argentinos que trabajan tuvo que reinventar su profesión u oficio para subsistir. Disminuyó un poco el miedo con respecto a la salud y aumentó la preocupación por la situación económica.

- El 62,1% de los encuestados afirma que los gobernantes y políticos deberían abrir el diálogo con el sector productivo.

- El 75% de los comentarios enredes sociales se manifiestan en contra del retorno a clases.

- ¿Qué sentir respecto al futuro de los Argentinos, 41,7% siente preocupación, 10,8% miedo, 8,1% desconfianza. El 60% es pesimista.







- Al momento de comprar alimentos, el 79,4% compra lo que puede. El 20,6% compra lo que quiere.

- Qué es lo que más preocupa en relación a nuestro futuro y al de nuestra familia: Acceso al trabajo, oportunidad de desarrollo, seguridad, salud, La alimentación se encuentra al último con un 3,8%

- Desafío para la dirigencia: Gobernar a una sociedad descreída y cansada; No creer en el encierro; La comunicación actual ya no funciona; El tire y afloje entre polos no es redituable; Las peleas de políticas deben permanecer fuera de la agenda de los argentinos.