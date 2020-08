Pese a la pandemia, los peluqueros de Salta se permiten disfrutar de su día

En medio del avance de la pandemia del coronavirus y ante las dificultades que presenta el sector producto de la cuarentena, hoy los peluqueros de Salta se permiten celebrar su día, con la esperanza de que el panorama mejore, puedan seguir creciendo y agradeciendo el acompañamiento de la gente.

InformateSalta dialogó con Pablo Copa, del Centro Mutual de Peluqueros y Peinadores Profesionales de Salta, para reflexionar sobre la efeméride y también conocer el presente del sector. “No es fácil, la economía no venía bien y esto nos terminó de complicar”, reconoció en primer lugar.

Según contó, la pandemia y la cuarentena los afectó mucho al estar dos meses sin trabajar y, pese a que el rubro pudo flexibilizarse “mucha gente no está consumiendo” los servicios, reconoció. “Muchos peluqueros no están pudiendo pagar los alquileres o los impuestos”, ejemplificó algunas dificultades.

No obstante, se mostró agradecido por el acompañamiento de los salteños y de los medios en su pedido para reactivarse. “Estamos agradecidos por el apoyo que tuvimos, hay provincias como Jujuy o Córdoba que estuvieron casi 5 meses sin trabajar, por eso duele que en Salta muchos negocios de peluquería no están tendiendo a colaborar con los protocolos, esto ya no es solo el negocio, sino también el cuidado en la vida personal, debemos hacer el esfuerzo”, invitó.

Copa también recordó lo que fue poder volver a trabajar tras estar sin actividad varias semanas. “Muchos tomaron conciencia de lo que es la libertad y lo que es tener un trabajo, más aún la libertad de ejercerlo, por eso hago hincapié que nos cuidemos”, recalcó.

Más allá de las dificultades, como sector se animan a sonreír en su día y mirar hacia el futuro, con varios proyectos para seguir impulsando a los trabajadores. “Pedimos la colegialización, la ley de profesión del peluquero porque no tenemos una ley y cualquiera pone una peluquería, una academia; creo que es hora que podamos tener una ley propia pero no para controlar, esto es para ordenar y mejorar”, explicó.

Finalmente Copa emitió un saludo para todos sus compañeros. “Vaya mi saludo, que la pasen bien y entiendan que de nosotros depende que esto cambie para bien, por favor acaten los controles, nos tenemos que seguir capacitando para mejorar nuestros negocios y nuestra atención, que podamos tener una base para arrancar de nuevo, confiados en que todo va a mejorar”, concluyó.