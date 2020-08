Salta anunciará nuevas medidas luego del mensaje de Alberto Fernández

La provincia, y en particular los departamentos General San Martín, Orán y nuestra Capital, se han visto afectados en las últimas semanas por el crecimiento exponencial de los casos por COVID-19, que ha llevado a confirmar en ambos lugares la circulación viral comunitaria.

Y si bien en General San Martín se ha vuelto a Fase 1, en Capital tras la confirmación el día Martes, solo se restringieron actividades y circulación entre las 0 y las 06 de la mañana esperando disposiciones que surjan de la renovación del DNU a nivel nacional este fin de semana.

Consulado sobre el tema, Ricardo Villada dijo por Multivisión esta mañana que esperarán los anuncios a nivel nacional para tomar decisiones.

"Veremos que es lo que dice el gobierno nacional que es quien decreta la situación en el País a través de un DNU que se renueva este domingo y veremos que decidimos acá" dijo Villada.

El funcionario considera que es imposible volver a Fase 1 ya que no existe posibilidad de seguir pidiéndole a la gente que no trabaje. Es necesario tomar medidas que no detengan la actividad socio-económica.

"Haber tenido una aislamiento y un distanciamiento, ha generado una necesidad desde el punto de vista social y económico, que a mi criterio hace imposible que podamos volver a esa situación. No tenemos margen para seguir pidiéndole a la gente que no vaya a trabajar y que no vaya a buscar lo que naturalmente hace cualquier persona, que es poder conseguir los recursos para dignamente poder seguir viviendo” concluyó.