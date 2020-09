Colegios católicos amenazan con no reinscribir a estudiantes que deban cuotas

En medio de la incertidumbre por el retorno a clases y a cómo se llevará a cabo la promoción del ciclo lectivo 2020, a través de un comunicado, Coprodec, que nuclea a la mayoría de los colegios católicos privados en Salta, informó que cobrará intereses a quienes adeuden cuotas a partir del 10 de septiembre.

Sobre los motivos de las medidas adoptadas, explicaron que muchas instituciones debieron contraer deudas para “continuar abonando el sueldo de todo nuestro personal, reconociendo los incrementos salariales. Por otro lado, asumimos la decisión gubernamental de no aumentar los aranceles a modo de colaborar con las economías familias, sumado a que AFIP nos intima a cancelar deudas contraídas”.







En el mismo comunicado, Coprodec señala que la puntualidad en el pago de aranceles por servicios educativos es el principal medio económico que permite a nuestra institución continuar trabajando.





El organismo determinó que a partir del 10 de septiembre se cobrarán intereses por las cuotas escolares vencidas hasta la fecha. El comunicado aclara que si “al día primero (01) de octubre de 2020 no se canceló el total de dicha deuda más sus intereses moratorios o no se arribó a un acuerdo de pago de la misma con la institución educativa, lamentablemente nos veremos obligados a ejercer legítimamente el derecho de no admisión para el Período Lectivo 2021 y posteriores, en el plazo y forma establecidos en la Ley Provincial N7.934”, dice una parte del comunicado.