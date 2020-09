"Es difícil que Leo se quede", dijo el padre de Messi al llegar a España para el cónclave con Bartomeu

El avión que llevó a Jorge Messi desde Rosario a Barcelona aterrizó poco antes de las 8 AM de Barcelona. Apenas pisó suelo español, el papá de Leo, que fue recibido por una maraña de periodistas, se subió a un taxi con destino claro: el despacho de abogados del jugador en la ciudad catalana.

Una vez allí, fue abordado por 'Deportes Cuatro', a quién le dejó una frase que estalló como una bomba en el seno del barcelonismo: "Es díficil que Leo se quede en el Barcelona", tiró.

También, Jorge, antes de entrar a reunirse con los abogados en las oficinas que la Fundación Messi tiene sobre la Avenida Diagonal, manifestó: "No sé nada del Manchester City" y también remarcó: "No he hablado con Pep Guardiola".

En las próximas horas, Jorge Messi tiene previsto reunirse con el máximo directivo del Barcelona, Josep María Bartomeu, para hablar del futuro de su hijo, que pretende abandonar el club de toda su vida haciendo uso de la cláusula que al final de temporada le permitía salir gratis.