El duro relato de la esposa de Eduardo Chañe: “Lo trataron como a un perro, lo dejaron tirado”

En medio del dolor que vive la familia del periodista deportivo y profesor universitario, Eduardo "Negro" Chañe, tras fallecer a raíz de la pandemia que azota al país, su esposa, Adriana, compartió el duro momento que atravesó desde que su marido comenzó a presentar síntomas hasta las últimas horas de su vida, afirmando que lo "abandonaron".

Por FM Aries Adriana indicó que su esposo, por cuidar a sus padres que son adultos mayores de riesgo, decidió llevar a su casa a su hermana, contagiada de coronavirus, donde podía hacer el aislamiento en una parte equipada de la casa. “Algo falló o se contagió por otro, el miércoles 2 comenzó a sentirse mal. El Samec lo atendió y le dio una medicación, el jueves estaba mal, llamaba a su obra social, el IPS, no me daban respuestas, una médica lo atiende por videollamada cuando estaba sin respirar, dice que había que trasladarlo urgente”, indicó.







Adriana continuó diciendo que, por más que intentaron que fuera trasladado, no recibía respuestas, ya sea llamando al Samec o al 911. Cuando consigue en lo deriven “me dicen que no había cama, supliqué que hagan algo, yo ponía lo que sea, la hipoteca de mi casa, el auto, pero me decía que no había cama”.





“Lo dejaron morir por una maldita burocracia”

Fue cuando logró que fuera trasladado al IMAC donde “lo tuvieron en la guardia por varias horas, pero no me dijeron eso, un médico me dijo que estaba siendo atendido, pero que no se iba a quedar, que debía encontrarle una cama”. A esto se comunicó de nuevo con la obra social donde le ratificaron que iba a quedarse en el IMAC.

Esa noche se dio con que no estaba ya en la guardia sino que lo habían llevado al hospital San Bernardo donde lo internaron en la sala COVID a la espera de una cama en terapia: “Me dijeron que estaban haciendo todo lo posible, el San Bernardo estaba desbordado”.







Desgarrador

A esto Adriana comentó que hay un audio que su marido llegó a mandarle en un momento donde habría indicado que mientras esperaba ser atendido “me dice que no lo quisieron atender, lo dejaron tirado, le prohibieron ir al baño porque era COVID positivo y se orinó encima, mi marido pedía atención y no se la daban”.





“Lo trataron como a un perro, no le dieron ninguna asistencia, no estoy mintiendo, está en los audios donde él nos lo dice”

La mujer de Eduardo recordó que, una vez en el San Bernardo, los profesionales le recalcaron que “las ocho horas que estuvo tirado fueron vitales, en el IMAC me dijeron que estaba siendo atendido pero mintieron, salí a buscar plasma y conseguí gente de buen corazón que iba a donar pero no llegamos”.