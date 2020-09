Preocupación en Comodín por empleados del sector de panadería con COVID-19

Así lo informaron trabajadores de la misma cadena mayorista. Piden que el sindicato intervenga ya que no se estarían cumpliendo los protocolos, aseguran que no hubo desinfección.

Cada vez son más los trabajadores de “actividades esenciales”, expuestos al contacto con la gente, los que están siendo afectados por la infección del coronavirus. En las últimas semanas se reportaron varios casos en supermercados. Crece la preocupación por el incumplimiento de protocolos de bioseguridad.

La redacción de InformateSalta recibió el reclamo de empleados de la cadena de mayoristas Comodín, quienes advirtieron que en el sector de panadería del local ubicado en Pellegrini y Zabala se habrían confirmado 2 casos y las autoridades no toman cartas en el asunto, los obligan a trabajar igual.

“Se llamó al sindicato, al Ministerio de trabajo y al 148 para ver cómo hacer, ya que el súper no piensa cerrar, no desinfectaron y siguen como si nada. Son muchas las familias que están ahí para que no tomen recaudos”, expresaron.