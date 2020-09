Drástico cambio en el COE salteño: Piden que no llamen, sólo casos graves

Francisco Aguilar, nuevo responsable del COE en Salta, hizo polémicas declaraciones. Pidió que la gente joven con síntomas leves, no llame, seguro tiene coronavirus. Además solicitó que dejen de pedir PCR. Mirá el VIDEO.

El cambio de autoridades del Ministerio de Salud trajo también la modificación en los protocolos sanitarios. El director del COE, Francisco Aguilar aconsejó a la población que registra síntomas leves de COVID-19 no utilizar los números de emergencia para evitar la saturación. A las 11 brindarán junto al Ministro de Salud, una conferencia de prensa para dar a conocer las nuevas medidas.

"Nos enfocamos en el sistema de salud y en el funcionamiento del COCs, que es el corazón operativo de esto. La idea es que la gente pueda tener una rápida respuesta del sistema de salud, que la ambulancia llegue a su casa en el caso que sea necesario" sostuvo.

Por esto, aquellas personas que tienen "pocos síntomas" o "síntomas leves" no debe llamar al 911 o al SAMEC. "No use el sistema telefónico porque satura el sistema para la gente que esta grave" agregó el médico.

Reconoció que el protocolo anterior establecía que ante cualquier síntoma, las personas debían llamar. Sin embargo para el COE provincial esto ya no es necesario, porque la situación epidemiológica ha cambiado. Salta Capital se encuentra con circulación comunitaria de coronavirus.

"Estoy dando un consejo para no saturar el sistema que existe actualmente, es un sistema chico con poca potencia" señaló Aguilar.

Otro punto sobre el que se explayó sobre la sobre demanda de test PCR. "Todo el mundo pide PCR, si tenes fiebre, te duele la garganta, tenés tos seca y te falta el gusto y el olfato, tenés coronavirus. Aíslate en tu casa y no vayas a buscar una PCR" recomendó Aguilar.

"Muchos de nosotros la vamos a tener, no hacer un PCR desesperado porque es un análisis que está faltando y no saturar el sistema el sistema telefónico porque la gente que esta grave lo necesita".