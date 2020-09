Colegios privados en alerta: Piden a los padres para pagar las cuotas

A raíz de la pandemia, la situación de los colegios privados se ha vuelto cada vez más crítica en cuanto a su realidad económica, con moras en los pagos de sus cuotas, la necesidad de pagar los salarios de sus educadores y con un futuro que suma incertidumbre.

Al respecto de este panorama y en diálogo por FM Aries Roberto Suaina, presidente del Consejo Provincial de la Educación Católica (Coprodec) se explayó sobre la situación indicando que están apelando a la responsabilidad de los padres en el pago de las cuotas.

“Estamos apelando a retomar el pago por parte de los padres y a la conciencia de ellos en relación a que no ha elegido para un solo año lectivo la escolarización de sus hijos en nuestras instituciones, sino en toda su edad escolar”, analizó.

“Estamos apelando a quienes verdaderamente nos eligieron”

Suaina enfatizó que “el tiempo pasa, mes a mes los colegios tienen que pagar salarios y debemos acudir a quienes tomaron esta responsabilidad de acompañarnos en la escolarización de sus hijos”. A esto agregó como dato que pese a la solicitud del ATP que brinda el Estado Nacional, muchos colegios no pudieron ser incluidos.

“Nos venían diciendo como que nos olvidamos del que está pagando, no nos olvidamos; nos dicen que nos olvidamos del que no puede pagar, tampoco nos olvidamos, pero sí nos preocupa el que dijo ‘yo no, porque me gustaría ver…’ ¡estamos en pandemia! Nosotros no estamos pudiendo brindar el servicio” a raíz de las restricciones que ha generado el COVID-19, recalcó el titular del COPRODEC.

En cuanto a la currícula y la recuperación de contenidos del ciclo lectivo, se animó a llevar tranquilidad aseverando que los mismos podrán tratarse. “Se acomodarán contenidos, lo que se adeuda todos los años se hace un periodo de ajuste al inicio de cada año, es la etapa de diagnóstico y la vamos a tener, sabemos lo que no se va a dar (este año), lo que hay que ajustar”, concluyó.