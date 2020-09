Deportes basados ​​en la suerte y las intuiciones

Los manuales de administración indican que el proceso de toma de decisiones se basa en una identificación del problema, investigación, análisis de datos, cruce de variables, evaluación de alternativas, elección de la mejor y posterior aplicación.



Esto se aplica para resolver diferentes situaciones de la vida en contextos variables, como por ejemplo en el plano laboral, familiar, personal, sentimental o empresarial. Pero también puede aplicarse en la anticipación de posibles resultados deportivos.



En el mundo hay millones de personas amantes de las apuestas deportivas o en casinos, y diseñas sus propios métodos para tomar decisiones, algunos basados en información, otros en pura intuición.



Aquellos que pasan horas jugando en los mejores sitios de lotería, saben que algunos de ellos aportan información que incluso permite reducir el margen de error, o marca una tendencia en cuanto a un posible resultado futuro.



Si entendemos a la suerte como un suceso fortuito o casual, sería muy arriesgado y hasta inapropiado disponer de dinero a algo tan asarozo.



La suerte del campeón



En el ámbito del deporte, es muy frecuente atribuirle a la “suerte” y su influencia lo que ocurrió o no ocurrió. Un gol, un penal errado, un tiro desviado y hasta una fenomenal atajada en un partido de fútbol, son muchas veces atribuidos al azar, pero ¿cuánto de cierto es ello?



Ante un hecho determinado, es común escuchar decir: “¡qué suerte que tuvo!” o “¡qué mala suerte!”; cuando en realidad lo que sucede o deja de suceder, responde a diversas circunstancias cuyo análisis obviamos, acudiendo al facilismo de invocar a la suerte.



Le damos un valor exagerado a ese acontecimiento y se lo adjudicamos al factor suerte como si ésta fuera la que hizo que pasara o no tal cosa.



La frase “la suerte del campeón” tiene más que ver con que un equipo llegó a un punto muy alto de rendimiento y por eso consigue buenos resultados, a que esos resultados positivos se consigan producto del azar.



Es tanto lo que confiamos en ella, que en el ámbito deportivo, o de las apuestas, que como en ninguna otra actividad humana, las personas crean sus propias cábalas y amuletos, buscando potenciar ese efecto ganador.



Pero no podemos dejar todo en mano de la suerte como factor de éxito. Mientras mejor se desarrollen habilidades internas y potencian otras externas, menor será el margen de error.



Datos o intuición



Hay quienes recomiendan no invocar o pedirle tanto a la suerte, y dar más cabida a la planificación, análisis, preparación, entrenamiento, pruebas, ensayos.



Para tomar decisiones no existen recetas mágicas. Ya sea en el juego, en los deportes, en las apuestas, es necesario tener la elegir la mejor opción dentro de la gama de posibilidades que tenemos para actuar.



Es por eso que las decisiones intuitivas tomadas sobre la base de una cantidad de información basada en antecedentes, experiencias, probabilidades, suelen ser las mejores.



Por ello, ya sea en los pronósticos de resultados deportivos como el fútbol, o carrera de caballos o en las apuestas en casinos y juegos on line, pareciera ser que la mejor receta para la toma de decisiones es un mix de intuición y análisis de datos. Así que ahora que ya te explicamos esto, ¿qué esperás para ponerlo en práctica?