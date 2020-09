Kosiner a favor de las PASO dijo que eliminarlas sería un retroceso

A pesar de la difícil situación sanitaria que enfrenta la provincia por la pandemia del coronavirus, en la Cámara de Senadores fue presentado en agosto pasado un proyecto para eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), aunque aún no tuvo tratamiento ya suma voces a favor y en contra.

Pablo Kosiner, presidente del Partido Justicialista se mostró en contra de la medida y aseguró que de llevarse a cabo significaría un retroceso. En diálogo con FM Aries, sostuvo que “lo primero que tenemos que hacer es recuperar dialogo y confianza”.

Sí se mostró a favor de aplicar algunas reformas para cambiar el sistema y hacerlo más dinámico pero suprimirlo no le parece ni siquiera una opción. “Si las PASO siguen es mucho más fácil, a mí no me gustaría volver a un sistema de elección cerrada de los partidos” manifestó el dirigente justicialista, agregando que se darse esta eliminación “va a quedar mucha gente afuera por el sistema de afiliación que tienen los partidos”.