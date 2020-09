Reclamo de cadetes: El negocio denunciado se defendió de las acusaciones

Desde el gremio que nuclea a los cadetes, mensajeros y repartidores dieron a conocer una denuncia que involucraba el despido de tres cadetes perteneciente a un local gastronómico de la zona norte de la ciudad de Salta, junto al problema de bajos sueldos y porque no contaban con elementos de seguridad como alcohol y guantes.

Al respecto de esta situación InformateSalta se comunicó con el local donde pudo dialogar con una de las administradoras, se trata de la hija de la dueña, quien dio a conocer su campana. “Hubo un inconveniente el domingo por la noche con uno de los cadetes, fue vía WhatsApp y fue muy informal”, reconoció.

Según comentó, al cadete en cuestión “le dijimos que se presente a trabajar, dijo que no podría” y se procedió a prescindir de sus servicios. Sin embargo al día siguiente “tuvimos una reunión, nos pareció fuera de lugar esta decisión, fue precipitada, acordamos que podía seguir viniendo a trabajar hasta que consiga un nuevo lugar, no queríamos que se quede sin trabajo de un día para el otro”.

No obstante continuó diciendo que fue entonces “que llegó el gremio, venían a plantear la reincorporación del cadete, le planteamos nuestra posibilidad pero ellos no quisieron bajo ningún concepto que se lo despida; nosotros no lo hicimos arbitrariamente, sí tenemos motivos para despedirlo, sus compañeros son testigos”.

Pese a esto, aclaró que desde el local es solamente uno el cadete al que se ha desvinculado. “Cuando vino el gremio, otro de los cadetes se sintió ‘ofendido’ y entonces se alió al otro chico, se auto despidió, renunció; la tercera persona no sabemos quién es porque no tenemos a nadie más” en esa situación.

Con respecto a la falta de alcohol y guantes, subrayó que “alcohol tenemos, hay en el negocio, no sabíamos que cada uno debía llevar su alcohol personal; guantes se nos acabaron hace tiempo, no los estábamos utilizando” en recomendación de priorizar el lavado y desinfección de manos, más que el uso de estos elementos.

Sobre la demanda de un incremento, reconoció que la crisis está complicada y que los cadetes solicitaron un incremento, más tras el aumento de la nafta. “Nosotros accedimos (al aumento pedido), obviamente la situación no es favorable, con la crisis nos bajaron las ventas pero nosotros dijimos que íbamos a ver cómo solucionábamos la situación en la medida de nuestro alcance”, fue el compromiso.

Aclarada la situación, sumó el mal momento que tuvieron que vivir con los representantes del gremio de cadetes: “Vinieron de mala manera, a gritar, nosotros somos personas tranquilas y el negocio es en nuestra casa, no pretendíamos disturbios (porque) era de noche y el señor que vino lo hizo de mala manera sin querer negociar, dijo que si no asumíamos sus amenazas, que nos iban a escrachar, hacer mala publicidad”, aseveró para concluir.