La reina provincial de los estudiantes se contagió de coronavirus

En medio del alarmante avance de la pandemia del coronavirus en la provincia y del aumento de personas contagiadas, se suman personas de renombre o reconocidas en la sociedad salteña que se han visto infectadas por la enfermedad.

En las últimas horas se dio a conocer que Jimena Victoria Dip, la reina provincial de los estudiantes consagrada el año anterior, ha dado positivo para COVID-19, noticia que fue confirmada desde su entorno más cercano.

Fue Marcela Marengo de Dip, la madre de la reina de los estudiantes, quien explicó cuál es la situación de su hija saliendo a aclarar la situación tras los rumores que se viralizaron al respecto. “No tengo problema de que se diera el nombre (de su hjia) porque ésta es una enfermedad de la que nadie está exento”, manifestó en diálogo con FM Radio K y que reproduce Expresión del Sur.

“Quiero que los jóvenes tomen conciencia porque muchas veces no le damos importancia y después no sabemos porque nos enfermamos”, llamó a la reflexión la madre de Jimena quien agregó que esta enfermedad puede llegar a cualquier persona “tenga mutual, tenga plata, que sea más gordo o más flaco, eso no importa, a todos nos agarra por igual”.

Cabe recordar que Jimena, oriunda de Apolinario Saravia, fue coronada reina provincial de los estudiantes en la elección realizada en septiembre del año pasado en la ceremonia que tuvo como sede a la localidad de Rosario de la Frontera, de donde era la anterior soberana estudiantil.