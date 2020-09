Siguen las investigaciones por la venta de plasma: el caso de Hemosalta, de De la Arena

Un escándalo se desató el fin de semana al conocerse que el centro privado Hemosalta, del ex director del Centro de Hemoterapia, Martín De la Arena, cobraba entre $30.000 y $35.000 por transfusiones de plasma.

El ministro de Salud, Juan José Esteban, pidió que se rectifique el cobro del plasma y que se entregue de manera gratuita.

Esto al conocerse a través de las redes sociales, una nota del centro privado HemoSalta SRL en la que se solicitaba el pago de 30 mil pesos a un paciente por la transfusión de plasma. El mismo fue emitido el día 24 de septiembre y llevaba la firma su gerente, el Dr. Martín de la Arena.

Esteban manifestó que ”cuando tomé conocimiento de esta situación me pareció totalmente improcedente porque él (el titular de HemoSalta Martín de la Arena), no puede cobrar el plasma cuando nosotros (el Gobierno a través del Centro Regional de Hemoterapia) no le cobramos todos los hemoderivados que se usan para fabricar el plasma”.

El negociado de plasma ronda en un valor de entre $30.000 y hasta de $35.000 por transfusión y se investiga si sólo Hemosalta procedía de esta manera o hay otros involucrados.



“Todos los centros privados y las clínicas están colocando el plasma gratuitamente, entonces este señor no puede salir a cobrar el plasma”, advirtió Esteban y agregó que por ese motivo “levanté el teléfono, lo llamé y le dije que RECTIFIQUE esto (la notificación) porque nosotros no le estábamos cobrando los hemoderivados que son todos los kits e insumos que se usan para hacer un plasma seguro, entonces no tiene por qué cobrarlo. (De la Arena) Lo entendió y rectificó”.

El Ministro de Salud señaló que “esta es una situación muy sensible a la comunidad y creo que un anuncio o notificación de esas características genera mucha bronca y malestar en la comunidad. Por eso le dije al Dr. De la Arena que rectifique”.