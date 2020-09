Testeos masivos y aislamiento, las claves contra el COVID-19

En el inicio de la segunda semana del Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), Antonio Salgado, pediatra e infectólogo, en InformateSalta por Canal 9 Multivisión, consideró que se trató de una medida acertada y agregó que es fundamental acompañarla con testeos masivos.

"Si no hay testeos, no hay trazabilidad, y entonces el aislamiento no es la medida más adecuada"

En la oportunidad, señaló que el confinamiento permite disminuir los contagios y aliviar así al sistema de salud. “Se estaban duplicando los casos cada 7 días, y el sistema de salud estaba estresado casi a punto de colapsar, hoy el 30% de los sanitaristas están afectados o aislados”, expresó.

Sobre los testeos grupales, detalló que es una manera de poder testear a más personas con menor cantidad de kit. “En una primera etapa se utilizarán en personal de salud, seguridad, y bueno grupos de riesgo”.

Por otro lado, se refirió al uso de la ivermectina cómo método para combatir el COVID-19. “Se trata de un ensayo clínico, observacional, controlado, no son estudios que prueben su eficacia de manera tajante”, dijo.

No obstante, manifestó que un investigador del CONICET demostró que su uso disminuía la carga viral, y advirtió que está previsto en principio de manera preventiva para personal de salud, y personas con comorbilidad.

“Lo ideal es comenzar entre el primer y tercer día de los síntomas y reduce notablemente la carga viral”

Por último, se refirió a la factibilidad de una reactivación o reinfección del Covid-19. “La respuesta es positiva, pero seguramente el segundo episodio será de una menor cuantía clínica, va a sentir algo de dolor, fatiga, fiebre, pero lo más probable es que no sea un cuadro grave”, finalizó.