Figueroa: "Lo de Ameri es una luz verde para tomar conciencia sobre lo que pasa"

Alcira Figueroa, la antropóloga del norte profundo de Salta que reemplazará en la Cámara de Diputados a Juan Ameri, consideró que el escándalo sexual protagonizado por el exdiputado del Frente de Todos "es una luz verde" para tomar conciencia sobre "el armado de las listas y la participación de la mujer" en los procesos electorales, informó Télam.

"Es un emergente, una luz verde para que tomemos realmente conciencia de lo que venía pasando con el armado de las listas y la participación de la mujer", dijo Figueroa al referirse al caso de Ameri, quien debió renunciar la semana pasada tras protagonizar escenas íntimas durante la sesión virtual de la Cámara de Diputados de la Nación.

Para la dirigente, "lo normal tendría que ser que las listas sean elegidas democráticamente, con participación y que estén conformadas por personas con mejor trayectoria y perfil, que puedan dar respuestas, interesarse o tener empatía al menos con las problemáticas de la población".

"Esta situación viene a cuestionar fuertemente" lo que venía pasando, "es un antes y un después", afirmó Figueroa y advirtió que hay ahora "una gran oportunidad y un desafío que tenemos por delante, de generar espacios participativos, especialmente de las mujeres".

El miércoles, el juez federal de Salta con competencia Electoral, Julio Bavio, le confirmó a la Cámara de Diputados de la Nación que Figueroa es quien debe reemplazar al legislador del Frente de Todos que renunció, por lo que se estima que asuma en la próxima sesión ordinaria del cuerpo.

Figueroa dijo a esta agencia que esto la tomó "por sorpresa" e implica "un cambio de 180 grados" en su vida.

Y, sostuvo que "por suerte Ameri renunció y la Cámara de Diputados actuó rápidamente, con una medida ejemplar".

La situación la encontró en su casa, en la localidad de Hipólito Yrigoyen, un pueblo humilde que está a 260 kilómetros al norte de la capital salteña, en Orán, y que cuenta con unos 12 mil habitantes.

"Acá, en Yrigoyen, de las 3.000 familias que hay, cerca de 200 están aisladas por el coronavirus y son vecinos de muy escasos recursos que hay que contener", contó, tras revelar que recibió la noticia del escándalo de Ameri "trabajando en grupos solidarios para aportar medicamentos al hospital y en la contención de esas familias aisladas".

Manifestó sentir "una enorme responsabilidad" por lo que le espera en su gestión como diputada nacional, por lo que comenzó a estudiar los proyectos que se están tratando por estos días en el Congreso.

"En las últimas elecciones había armado una lista para diputada provincial y pensé proyectos para la zona pero ahora tengo que pensar en proyectos que sean de impacto, le sirvan a la gente y tengan que ver con la tremenda realidad que vive nuestra provincia", afirmó.

La historia de una aimara orgullosa

Figueroa, que es especialista en Desarrollo Humano Sustentable y Magister en Políticas Sociales, apuntó que sus ejes de trabajo en la Cámara baja serán "la seguridad alimentaria, el desarrollo local y la cuestión ambiental".

Asimismo, destacó que su gestión, "aunque será corta, tendrá dos funciones: la legislativa y la de gestionar los recursos que necesitamos, especialmente para los pueblos originarios", ante "la tremenda situación" que atraviesa la provincia, "recrudecida por los efectos de la pandemia".

En su cuenta de Twitter, Figueroa se define como salteña y Aimara orgullosa.

Fue docente durante diez años, trabajó en Acción Social de la Municipalidad de Orán, tras ganar un concurso, y fue promotora voluntaria, luego técnica y finalmente coordinadora de Prohuerta, el programa del INTA que promueve prácticas productivas agroecológicas.

Allí, hace cuatro años sufrió "persecución" laboral con el cambio de gobierno, por lo que quedó "sin funciones" y debió presentar una denuncia al Inadi y un amparo para no quedar sin trabajo.

De ese modo, en 2017 pidió una adscripción a la Universidad Nacional de Salta, a la Facultad de Física, donde se desempeñaba como "nexo entre la carrera de Energía Solar y las comunidades indígenas".

"Este año íbamos a trabajar en dos proyectos que presentamos en la universidad, con hornos ahorradores de leña, cocinas solares y con paneles solares para el bombeo del agua para consumo, pero por la pandemia no pudimos avanzar", apuntó.

Asimismo, contó que viene de "una familia de militancia", ya que su padre "era delegado gremial de la zona rural del ingenio San Martín del Tabacal en la época en que se promulgó el Estatuto del Peón", por lo que "toda esa cuestión está muy arraigada en mi conducta, que también tienen que ver con mis orígenes indígenas, porque mi abuela materna era aimara".

La cultura aimara, "cuyo corazón son los preceptos para la convivencia, ha orientado a fuego no solamente mi vida familiar y barrial, sino también las prácticas y las convicciones", principalmente sobre "el andar con honestidad por la vida, no robar, no mentir, no ser flojo y hacer lo que uno tiene que hacer donde esté", precisó.

Figueroa reveló que la vida la llevó a militar en la organización Encuentro por la Memoria, la Verdad y la Justicia y participó de los encuentros nacionales de mujeres, donde, remarcó "empezamos a pensar diferente, a deconstruirnos", y a cambiar la mentalidad, lo que "nos ayudó especialmente al interior profundo, que tiene una cultura muy arraigada en el patriarcado, casi inconscientemente".

En este sentido, comentó que tiene "una deuda" con las mujeres, que quiere "saldar" desde la Cámara de Diputados para "sumar y aportar" a conseguir "los derechos que nos corresponden".

En ese sentido, aseguró estar "a favor de la despenalización del aborto", por entenderlo como "un problema de salud pública".

"Vamos por más cosas, porque solamente esta ley no va a solucionar los problemas, sino que tenemos que hacer un cambio con la aplicación de la Educación Sexual Integral, y Salta es reticente a eso", concluyó.