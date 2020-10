El Cabezón Ruggeri dio positivo de coronavirus y tiene que aislarse

Oscar Ruggeri, la estrella del programa de ESPN “90 minutos”, tiene coronavirus. El exfutbolista, ganador de la Copa del Mundo en el Mundial de México 86, había presentado síntomas y había dejado de concurrir al estudio. Sin demora se hizo el hisopado para saber si había contraído la enfermedad y le dio positivo, así que deberá aislarse.

Lo confirmó anoche Alejandro Fantino, compañero de Ruggeri en el flamante programa “ESPN FC Show”, en el que el otrora defensor de la celeste y blanca comparte la pantalla con Diego Latorre, Mariano CLoss, Gustavo López y Diego Simón, quienes aguardaban ansiosos el resultado del test para ver qué medidas sanitarias adoptar.

“Lo vamos a contar porque me parece que está bueno que se sepa y además para aventar cualquier tipo de comentario. Nuestro compañero y amigo, casi te diría familia, Oscar Ruggeri hace un ratito dio positivo de Covid. Está bien, absolutamente normal, con apenitas un poquito de tos y sin fiebre. Le mandamos un gran abrazo a Oscarcito, un tipo súper educado y súper responsable, que no había estado con nadie”, confirmó Fantino.

“En el (hospital) Austral me hisoparon. Si a la noche no me ven con Fantino es porque estoy al horno, me dan el resultado a las 6 ó 7 de la tarde”, adelantó Ruggeri en charla con Sebastián Vignolo ayer al mediodía en “90 minutos”, y explicó que el pasado viernes tuvo contacto con una persona que lo llamó el sábado y le dijo que tenía coronavirus.

Ruggeri se encuentra aislado en su casa de Pilar. Vale recordar que este lunes participó del programa 90 minutos de Fútbol, conducido por el Pollo Vignolo y que se emite de lunes a viernes por ESPN, pero como viene sucediendo hace varios meses lo hizo desde su hogar. Por la tarde, no lo hizo porque como adelantó decidió realizarse el hisopado por sospechas de Covid-19.

La semana pasada fue todos los días al canal, menos el jueves. El lunes incluso hizo doble turno, ya que además del ciclo que conduce Vignolo, formó parte del programa “ESPN FC Show”. Ruggeri había comenzado con la cuarentena por sus propios medios una semana antes de que el presidente Alberto Fernández decretara el confinamiento obligatorio en adultos mayores de 60 años.