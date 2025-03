De gala: El particular look del técnico del Barcelona de Ecuador en la Libertadores

Barcelona de Guayaquil venció 3 a 0 a Corinthians por el partido de ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores. Pero el gran desempeño del conjunto ecuatoriano no fue el único foco de la noche. El particular look de su entrenador, Segundo Castillo, captó todas las miradas y rápidamente se volvió viral en las redes.

El DT de 42 años sorprendió al salir al campo de juego con un elegante smoking. El saco y el chaleco eran de un color crema, con detalles en negro. Por debajo, lució una camisa blanca y un moño en el cuello. El pantalón, por su parte, era negro, al igual que los zapatos de charol.

Segundo Castillo en el partido de Barcelona de Guayaquil ante Corinthians.

En la conferencia de prensa posterior al partido, el entrenador explicó el motivo de su vestimenta.

“Tengo que estar a la altura del equipo que dirijo“, señaló.

Luego de la goleada del equipo ecuatoriano, aún resta jugar el partido de vuelta en Brasil para cerrar la serie y definir qué equipo avanza a la próxima ronda.