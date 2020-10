Tras ser desmentida, “Cande” Correa denunció sufrir hostigamiento de los concejales

La novela sigue: Días atrás la concejal Candela Correa contó cómo fue el supuesto momento en que sus pares la habrían criticado por su manera de vestir, pidiéndole que “se tapara”. Tras la repercusión que tuvo su denuncia, los ediles capitalinos salieron a desmentirla negando que le hayan hecho tal pedido,

Con un comunicado oficial, los concejales negaron lo dicho por Correa. “Los abajo firmantes, miembros de la Comisión de Labor Parlamentaria del Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta, nos dirigimos con el objetivo de manifestar y desmentir las declaraciones públicas realizadas por la concejal Candela Correa, en las cuales falsamente señala que en la reunión del día 29 de septiembre de 2020 se le habría requerido que modifique su manera de vestir”, reza el texto.

Sin embargo y tras esta epístola, Correa salió nuevamente al cruce al señalar que, con este texto, sus pares vuelven a hostigarla, situación de la cual es víctima al negar una petición que –reafirma- sí le hicieron y al no querer tratar los proyectos que ella eleva para su tratamiento.

El descargo de Correa lo hizo mediante un posteo en su cuenta de Instagram: “Con sorpresa leo el comunicado del Concejo Deliberante intentando desmentir lo que efectivamente sucedió, y la prueba de ello está en el mismo comunicado, donde reconocen algunos presidentes de bloque, que se “conversó” sobre la imagen de cada edil, por el escándalo público protagonizado por el ex diputado Ameri, esa “conversación”, fue directamente dirigida a mí persona”.

“Yo me pregunto: no tenían, en esa reunión, en época de pandemia, otro tema más importante que “conversar” los señores concejales? No se puede ser tan, pero tan superficial en estos tiempos”

Dicho esto se defendió del trato que dice tener de los otros concejales. “Es entendible que nieguen el continuo hostigamiento del que soy víctima de parte de algunos concejales”, acusó. También dijo que los más de 40 proyectos que habría presentado “la mayoría duerme en las diferentes Comisiones (…); no se debaten por el único motivo de que son de mí autoría y esto sin lugar a dudas es violencia laboral y hostigamiento”.

Con ironía, la profesora de fitness indicó que la alegra “que todo este conflicto los haya unido, algo positivo se logró, pero no es la primera vez, también estuvieron muy unidos cuando votaron a favor del aumento de los impuestos, dejándome absolutamente sola votando en contra del incremento”, les increpó con sarcasmo.

“Convencida estoy, que el haberlos evidenciado de este modo fue el inicio de este cúmulo de violencias"