Obras de agua en Salta: “Harán una vida más digna”

Desde el Gobierno están trabajando arduamente para resolver una de las problemáticas más notorias que hay en Salta, respecto a la necesidad de agua en muchos puntos del territorio, siendo una de las zonas más afectadas el norte. En ese contexto, ha firmado convenios para la realización de más de 70 obras que tratarán de dar respuesta a esta demanda.

Así y en diálogo con InformateSalta por Canal 9 Multivisión el doctor Luis García Salado, presidente de Aguas del Norte, se refirió al tema resumiendo que “en enero presentamos al ministro de Infraestructura y al Gobierno 50 proyectos de bajo costo y alto impacto, abocados al departamento San Martín, con la pandemia y la desgracia de los fallecimientos de los niños wichis, uno de los primeros planteos fue abocarnos al departamento San Martín y Santa Victoria”.

Del mismo modo “al conversar en el norte con diputados, senadores e intendentes de la zona, anotamos las necesidades de las áreas, esto fue reflejado en el convenio firmado” entre el Gobierno y ENOHSA donde hay 76 obras exactas que se harán en 3 etapas” más otras 15 que se harán en municipios.

“Las obras harán una vida más digna”

No obstante García Salado señaló que esto llevará tiempo, no siendo la solución inmediata. En la proximidad del verano y las altas temperaturas, aseveró que “estas obras se están haciendo, no terminarán de solucionar los problemas al 100% pero nos adelantamos a los problemas que tuvimos este año” con la falta del recurso.

Sin embargo recalcó que están trabajando en el dique Itiyuro que nace en Salvador Mazza y llega a Mosconi, junto a dos pozos nuevos en el primer lugar que derivarán 100 mts3 al dique. Más al sur están los pozos de Yacuy, donde junto a Infraesturctura están diagramando la concreción de ese acueducto que “va a proveer 300 mts cúbicos a Tartagal”.

Además sumó la ampliación de la planta potabilizadora en la zona que “dará 500 mts3 a Tartagal, es decir, tendrán 800 mts3 desde el dique y esa agua llegará hasta Mosconi y Coronel Cornejo”, definió el objetivo para concluir.

“Estas son obras cuya solución vendrá en mucho tiempo, pero están encaminadas”