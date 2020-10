Asentamiento ilegal en Calixto Gauna: Vecinos hartos de la inseguridad y ahora, robo de agua

Vecinos de barrios cercanos al asentamiento ilegal que se formó al lado del barrio San Calixto, en la zona sur, se reunieron ayer y manifestaron su malestar e indignación por la conexión clandestina de agua que hicieron los usurpadores el sábado pasado, dejando a cientos de personas sin suministro, ya que rompieron un caño maestro que abastece a las barriadas de la zona.

El atentado ocurrió en barrio Scalabrini Ortiz, en la intersección de Eustaquio Méndez y Mar de Japón, el sábado cerca del mediodía. Como consecuencia esa barriada y otras más se quedaron sin presión de agua. Hay varias denuncias por el hecho. Además sostienen que deben convivir con la inseguridad, por lo que se sienten desprotegidos.





Hoy, desde las 10 habrá, una caravana, bocinazo y

cacerolazo en la plaza de San Remo.



"Exigimos respuestas de las autoridades. Sumate a defender tus derechos vecino de zona sur", dice la invitación que viralizaron los residentes de la zona en las redes sociales.

Un referente vecinal, quien no quiso brindar su identidad por temor a represalias, explicó a El Tribuno que a causa de lo ocurrido el sábado "hay vecinos a los que se les ha roto el lavarropa, la ducha eléctrica y artefactos que funcionan con presión del agua. Lógicamente nos quejamos con la Policía y se le hizo la consulta al fiscal Córdoba, pero lamentablemente hace oído sordo y así cada vez que vamos a hacer una denuncia. Nunca se expide en forma inmediata".

Añadió que en la comisaría de San Remo y en la base operativa Scalabrini cuando los vecinos van a radicar denuncias son maltratados. Los efectivos le dicen que para que siguen denunciando si ya hay "muchísimos casos".

Personal de Aguas del Norte concurrió al lugar tras la rotura del caño. "No pudieron hacer mucho y fueron agredidos. Hubo una denuncia", sostuvo el referente vecinal al tiempo que agregó que los vecinos sienten temor.

"Nosotros no queremos tener inconvenientes con las personas que están asentadas por respeto a nuestras propias vidas. Realmente la estamos pasando bastante mal", expresó.

Según el referente, los vecinos de las barriadas colindantes buscan defender los servicios básicos como el agua y la luz con los que cuentan. "Los asentados se intentaban colgar de los servicios esenciales. Si se quedan o se van no es un tema de nosotros, eso no nos compete. Ya demasiado hicimos en radicar las denuncias. La Justicia debe decidir. Nosotros no queremos enfrentamientos. No somos sus enemigos", finalizó.

Desde Aguas del Norte hicieron una denuncia penal por la rotura del caño maestro en la comisaría de San Remo. Corresponde al fiscal penal 6, Horacio Córdoba Mazuranic.



Inseguridad a full

Una vecina del barrio San Remo contó que a causa de la rotura del caño maestro no logra recargar su tanque ya que no hay presión, por lo que se quedó sin agua. "En este barrio la mayoría somos adultos mayores y además del agua otro problema es la inseguridad. Hace un mes comenzó una ola grande de robos", dijo la mujer.

"Saltan las tapias y se llevan bicicletas, macetas, la ropa de la soga, televisores, electrodomésticos. También le sacan las baterías a los vehículos. En la calle Artico y Egeo los delincuentes saltaron la tapia y desvalijaron la cocina de una señora de 70 años, mientras ella se estaba bañando. Por suerte se dio cuenta y llamó a otra vecina y entre varias lograron capturar a los asaltantes cuando estaban saliendo por el jardín con las cosas. Así vivimos los vecinos de San Remo", relató de forma cruda.