Intervención de Aguaray: “Prado está involucrado en una causa judicial, no tenía que continuar”

Luego que Diputados y Senadores dieran sanción al proyecto de intervención del municipio de Aguaray, a cargo de Jorge “Kike” Prado, imputado por el robo de 35 kilómetros de caños del gasoducto del NEA, la vicepresidenta segunda del Concejo Deliberante, Sandra Fernádez, en diálogo con InformateSalta, consideró “muy lamentable tener que llegar a ese extremo”.

No obstante, señaló que el aliado político de "Oso" Leavy, está involucrado en una causa federal por robo calificado y defraudación a la administración pública, por lo cual, no debía continuar en el cargo. "No tan solo manchó la política, manchó la moral de un pueblo, fue noticia a nivel mundial lo que pasó con el tema de los robos de los caños, esa situación fue colmando la paciencia al ciudadano de Aguaray".







En ese marco, recordó que desde el órgano deliberativo se realizó el proceso de juicio político pero no progresó porque no lograron reunir los dos tercios necesarios. “De los 7 concejales, tiene que haber 5 votos y únicamente hubo 4”.

La edil señaló que en la gestión de Prado hubo muchas improlijidades. “La ejecución presupuestaria no fue clara, mandamos varios pedidos de informes que no respondieron nunca, el pueblo tienen que saber donde van a parar los recursos económicos, nunca hubo un crecimiento de Aguaray, se estancó".







Por último, se comprometió a colaborar con el interventor que designe el gobernador Sáenz. "Estamos dispuestos a apoyar y trabajar, y controlar todo lo que sea por el bien del pueblo, lo que nosotros estamos haciendo es defender los derechos del pueblo, no hay otro interés de parte de nuestro bloque”.