Cuenca: "La idea es que el interventor ya esté el día lunes en Aguaray”

Tras la decisión del Senado de remover a “Kike” Prado, el secretario del Interior Mario Cuenca dijo que este viernes podría promulgarse la norma. Afirmó que todavía no se sabe su reemplazante.

Fue en la tarde de este jueves cuando la Cámara de Senadores dio sanción al proyecto por el cual se dispuso la intervención del municipio de Aguaray, acompañando la medida tomada por Diputados, siendo pocas las horas que le quedan a Jorge “Kike” Prado, imputado por el robo de caños del gasoducto NEA, como intendente de esa localidad,

Los legisladores de los 23 departamentos que comprenden la provincia, le dieron su visto bueno al proyecto que dio media sanción la Cámara Baja. Ahora, resta la promulgación del Poder Ejecutivo de la norma.

Al respecto de esta situación InformateSalta dialogó con Mario Cuenca, secretario del Interior de la Provincia, quien se refirió a la determinación de las Cámaras. “Siempre lo he manifestado, soy contrario a este tipo de intervención pero soy respetuoso de la decisión de la Legislatura”, aclaró.

No obstante indicó que ahora “el gobernador hará la promulgación y deberá designar al interventor para Aguaray; todavía (Gustavo Sáenz) no ha comunicado quién lo será, seguramente mañana ya podremos conocer todo eso”.

“Estimo que se promulgará mañana para que el interventor ya esté el día lunes en Aguaray”

Del mismo modo Cuenca subrayó que, hasta la tarde de este jueves, no se barajaban nombres. “No tengo idea quién será el reemplazo, circularon versiones en las redes sociales pero aún no hay nada, esa es facultad del gobernador quien, cuando lo decida, nos lo comunicará”, subrayó.