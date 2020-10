Caso Jimena Salas: “Los fiscales van a pasar vergüenza en el juicio”

A tres meses de que se cumplan los 4 años del crimen de Jimena Salas, la jueza María Edith Rodríguez resolvió la elevación a juicio de la causa, en la que se encuentra imputado Nicolás Cajal Gauffin, pareja de la víctima, por el delito de encubrimiento agravado, y Sergio Horacio Vargas, por homicidio triplemente calificado por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por promesa remuneratoria en calidad de coautor material.

Pedro Arancibia, abogado del viudo, en diálogo con InformateSalta, señaló que en el juicio se demostrará los graves errores en la investigación. “Estamos a la espera del juicio, no hay pruebas verdaderas, solo inventos y construcciones falaces, entonces yo considero que va a ser un bochorno, y la vergüenza que van a pasar los fiscales va a ser bastante importante”, expresó.







El letrado sostuvo que la fiscalía acusa a su defendido de impedir que se investigue de forma correcta, y de ocultar información pero nunca se dice qué tipo de información, y en que habría perjudicado la investigación. “Son simplemente ocurrencias, y subjetividades que no tienen nada que ver con el crimen”

En la oportunidad, consideró ilógico que la causa se haya elevado a juicio sin que se haya identificado al supuesto autor material del hecho. “Creo que tiene que ver con el apuro de los fiscales para darle un cierre a una causa, ellos saben que tienen muy pocas chances de encontrar a los verdaderos autores sobre todo porque la búsqueda se abandonó hace bastante tiempo”.







Arancibia manifestó que desde un primer momento la investigación fue bastante lenta y poco preparada para poder encontrar a los autores del hecho, y luego se agregó además de la inaptitud, la mala fe. “Buscan tratar de comunicarle a la sociedad que se estaba haciendo algo al respecto de la causa, a costa de arruinarles la vida a dos familias”.

Con respecto a Cajal, indicó que, está tranquilo de su inocencia, pero no deja de ser un trago amargo que esté señalado en la causa. “Él está contenido por su familia, sobre todo por sus hijas que son la razón de vivir, pero esto más allá de eso, en todos estos años vive una sensación de amargura total porque no se sabe quienes fueron los autores del crimen de su pareja”.

Por último, señaló que aún no fue notificado de la elevación a juicio. “La verdad que no sé nada, no me llegó la resolución de la jueza de Garantías todavía, me enteré por la prensa de que estarían elevando para que se sortee el tribunal de juicio”, concluyó.