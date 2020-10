Cuerpo calcinado en Cerrillos: “Yo sé que ella no se quemó”

Lo dijo Sebastián, el hermano de Fabiana Asismendi, quien pide que se aclare lo que considera, fue un asesinato. Desconfían del entorno familiar de la ex pareja de la mujer.

La Justicia y los investigadores salteños trabajan contrarreloj para desentrañar y esclarecer la horrenda muerte sufrida por una joven mujer, a plena luz del día, en un descampado de la localidad de Cerrillos.

El caso puntual de Fabiana Arismendi, tal es el nombre de la mujer hallada calcinada a metros del barrio Congreso Nacional, colmó la templanza y los reclamos no solo fueron de justicia sino de investigación certera, eficaz y creíble para esclarecer la muerte por ahora inexplicable de esta joven madre.

A la espera de novedades, la familia pide que se aclare lo que pasó. Así lo dijo Sebastián, el hermano de Fabiana en comunicación con InformateSalta donde señaló que en todo momento, no dudan que su hermana fue asesinada.

“El cuerpo todavía no se entregó y no quiero que nos lo entreguen hasta que se aclare bien esto, hasta hacerse justicia”, señaló en primer lugar agregando que, en el proceso de investigación, “están pidiendo asistencia a médicos de España, informándoles para ver cómo fue esto, se están asesorando con 5 médicos españoles” tratando de tener más certezas del caso.

“Yo pido justicia, que se aclare, yo sé que ella no se quemó”

Sebastián fue contundente al señalar que “mi hermana el miércoles se fue a la peluquería y el jueves la mataron, a mi sentido mi hermana nunca se mató”. También dudó de las cámaras ya que “se la ve caminando, parece que lleva una bolsa pero no está claro, tienen que ver si tenía un bidón o qué era (lo que había dentro); dicen que en la otra mano llevaba un encendedor, pero cuando lo acercan se hace borroso, no se llega a ver”.

Entendiendo que la investigación será larga, el hermano de la mujer dijo que, en su entorno, sospechan de la familia de la ex pareja de Fabiana. “Ellos le tenían mucha bronca”, aseveró agregando que “cuando ella falleció, ellos sabían más que nosotros, ¿por qué sabían?, y el jueves cuando muere, dicen que él (por la ex pareja) fue a llevar su auto en el lavadero de Cerrillos porque se había ido a pescar, así me comentarios y, que yo sepa, al dique ni a los ríos se puede ir”, concluyó.