Violenta agresión a un cadete: señalan al dueño de un restaurante y a sus empleados

Un joven cadete denunció que fue agredido verbal y físicamente por el dueño de un restaurante de sushi de Villa San Lorenzo. Señaló también a sus empleados, personas de rasgos orientales, de golpearlo salvajemente.

El damnificado contó a Somos Salta que le salió un viaje a la villa veraniega y mientras buscaba la ubicación, frenó en el estacionamiento del local. Cuando el llegaba, salía un vehículo de la playa, cuyo conductor al pedirle que le permitiera pasar, lo insultó.

“Freno la moto, saco el celular para ver la ubicación y veo que el hombre se baja del auto y me viene a agredir. Me bajo de la moto rápido, y me trato de defender, recibo un par de piñas, también devuelvo porque me estaba defendiendo. Llegaron varias personas, primero quisieron separar y yo estaba sorprendido porque nunca me había pasado, estaba asustado, no entendía porque me venían pegar por un insulto”, dijo.

En este sentido, aseguró que eran entre 4 y 5 personas las que lo agredieron brutalmente con patadas y piñas, algunas de las cuales no fueron directo a su rostro porque tenía puesto y abrochado el casco.

“Un embotellamiento de vehículos viendo como me pegaban en la cabeza. El hombre con el que me empezó la pelea, se subió a su auto y se fue y los que seguían ahí estaban cizañados en seguirme pegando. Me llegaron a pegar hasta cruzar la calle”, expresó.