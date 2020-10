Insólita respuesta de GasNor: Mezclar agua fría y caliente aumenta el consumo de gas

Rubén Ibarra, un vecino de Rosario de la Frontera, cobra la pensión mínima, y está indignado por los montos de las boletas de Gasnor. Su hija hizo el reclamo, y la respuesta por parte de la empresa, fue un tanto sorprendente. El pensionado acudió a diario El Tribuno con las boletas en mano para contar el historial de reclamos y los justificativos de Gasnor.

"Soy un pensionado y mi reclamo es por los incrementos en las boletas del gas. En agosto pagué 500 pesos, en septiembre subió a 2.600 y ahora en octubre, la boleta vino exactamente igual al mes anterior".

"Cobro la mínima y con eso le pago la boleta de gas a mi hija, pero no se puede vivir con estos aumentos, yo no puedo pagar todo eso", expresó don Ibarra muy acongojado.

El hombre señaló que en la casa de su hija solamente hay una cocina y un calefón, por lo que no entiende los costos tan altos para su bolsillo.

"Hay una cocina normal, que no es industrial ni nada, y un calefón pequeño, en la casa viven cuatro personas por eso no entiendo cómo siguen aumentando las boletas, encima no se puede reclamar en ningún lado, solo en las redes sociales".



La insólita respuesta de Gasnor

En cuanto a los reclamos efectuados el hombre manifestó: "Contestan cosas que uno no entiende, no se justifica lo que ellos dicen. El reclamo también lo estamos llevando a cabo con el Ente Regulador porque el incremento es muchísimo".

Entre las respuestas, vía WhatsApp por parte de Gasnor se le indicó que "el monto es porque de un bimestre al otro aumentaron el consumo. Esta factura que tiene una lectura del 05/07 al 05/09 y posee 320 m3 registrados, el bimestre pasado era de 291 m3, los picos de consumos suelen darse en período invernal, muchas veces las mezclas de agua caliente con agua fría, ya sea cuando se utiliza para lavar cosas o la ducha, genera una presión en el medidor que hace que aumente el consumo".

Ante esa contestación, sin entenderla del todo, el pensionado manifestó: "Quisiera que por lo menos mediante este medio, alguien se haga cargo y explique todas las medidas y criterios correspondientes, porque ahora andan controlando y según ellos, hay pérdidas de gas".

El pensionado, además, contó que ante la desesperación por los altos costos, tuvo que llamar a un gasista matriculado el sábado pasado, y el mismo le confirmó que no había ningún tipo de pérdida.

"Las boletas de gas no pueden venir tan caras, no se puede pagar esos montos, no estoy de acuerdo con los consumos porque los mismos no justifican un aumento del 500 por ciento en las boletas con los bolsillos ni los sueldos de la gente común. Revean esta situación".

“Un absurdo total”

El Tribuno consultó a Samuel Villalba, un ingeniero químico y docente de Termodinámica, por la mezcla de agua fría y caliente en relación al incremento, y el mismo aseguró: “Esa respuesta es un absurdo total. De por sí cuando uno consume gas natural y abre la canilla de agua caliente, nada tiene que ver la mezcla, al contrario, tendría que ahorrar, porque uno al mezclar estaría disminuyendo la cantidad de agua caliente, en ese sentido está muy mal explicado”.