Papelón: Gasnor no da respuestas sobre atención en sus oficinas, pero promociona el sorteo de una cocina

No sólo clientes reclaman contra la empresa Gasnor, que cerró sus puertas desde el inicio de la cuarentena y nunca más abrió, sino que los gasistas matriculados que deben hacer trámites obligatorios antes de ejecutar alguna obra, están angustiados.

Uno de los gasistas, presente en la oficina comercial de calle España que sigue cerrada, dijo que la empresa "pretende que todo se haga por una aplicación pero eso tiene sus demoras, sus contratiempos, y sus tiempos no son nuestros tiempos. No nos dan ayuda, y hay algunos colegas gasistas que no saben hacerlo... Estamos a la espera que Gasnor sea coherente y use el sentido común y nos de una alternativa de atención".

Incluso llegaron a presentar una demanda contra la empresa por esta situación, pero Gasnor sigue haciendo oídos sordos. La comunicación desde la empresa es nula, tanto hacia los clientes y a los medios de comunicación.

Curiosamente, al entrar a su sitio, Gasnor lo único que hace es promocionar el sorteo de una cocina y $100.000. Pero de atención a los clientes nada de información.









Esta empresa, con oficina central en Tucumán, busca promocionar la adhesión de la factura digital y para ello preparó un premio especial, según ellos mismos lo recalcan: ¡una cocina!

Pero eso sí, de dar respuestas a clientes que deben hacer algún trámites, y no sólo pagarles la factura, eso no les interesa. Tampoco lo que les pasa a los gasistas matriculados, que viven de poder avanzar en las obras y requieren habilitaciones de la empresa, cosa que no pueden hacer desde hace meses.