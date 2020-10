Apelarán la sentencia del Tribunal Eclesiástico contra el ex cura Aguilera

Lo anticipó Juan Casabella, defensor del religioso denunciado. Consideró que lo resuelto no fue objetivo como así que “no es una sentencia judicial, no tiene eficacia en las leyes argentinas”.

El sacerdote José Carlos Aguilera dejará de serlo por decisión del Arzobispado de Salta al encontrarlo culpable de abuso sexual con menores de edad y cometer actos obscenos. “Por la gravedad de los mismos se ha sentenciado la pena máxima, que es la dimisión del estado clerical”, indicó el vicario judicial Loyola Pinto a través de un comunicado oficial.

Aguilera era investigado por el tribunal colegiado conformado por orden de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que está compuesto por tres sacerdotes externos de la Arquidiócesis de Salta. Se le investigaban 6 denuncias vinculadas a abuso sexual y por calumniar a los denunciantes y a los sacerdotes José María Lix - Klett, Alejandro Pezet y Loyola Pinto y de Sancristóval.

No obstante la defensa de Aguilera apelará lo dictaminado. Así lo anticipó en diálogo con Somos Salta Juan Casabella, el abogado del ahora ex religioso, quien consideró que no se puede “condenar” desde la Iglesia a su defendido cuando aún no hay un veredicto por parte de la Justicia ordinaria.

“La resolución que se dio a conocer del Tribunal Eclesiástico, lamento desilusionar o desencantar a los que estaban contentos, no es una sentencia judicial, no hay ningún tribunal, es una oficina de sumario del Arzobispado”, consideró Casabella.

“Como el Arzobispado tiene una enemistad con Aguilera, lo sale a perseguir”

Del mismo modo criticó a la Iglesia por cómo encaró las denuncias contra Aguilera. “No son independientes, la Iglesia en su estructura es una monarquía, no república, le llaman Tribunal a una oficina que constituye el arzobispo, él elige a quién pone, a quién persigue y a quién no”, apuntó el abogado quien agregó “el arzobispo, el ‘monarca’, constituyó un tribunal para que persiga” al ex sacerdote.

El abogado indicó que ahora “se cierra el círculo en el sumario administrativo para que pueda abrirse una instancia de apelación, hay unas variantes donde la Santa Sede habilita un tribunal intermedio de revisión”, por lo cual procederá con la apelación ante lo dictaminado desde la curia contra Aguilera.

Finalmente repitió que “ese tribunal no es tribunal, tiene falencias tan gruesas que parece una sentencia de ‘Los Picapiedras’, es una barbaridad lo que termina en conclusión el sumario, nulo por donde se lo mire, sin eficacia en las leyes argentinas”, concluyó.