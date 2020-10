Diputados se preparan para su sesión, ¿qué temas debatirán?

Este martes en horas de la tarde, los miembros que integran la Cámara de Diputados de la Provincia volverán a congregarse para celebrar una nueva reunión ordinaria, reiterando la modalidad virtual y con varios temas en agenda.

Según el acta de labor parlamentaria, para esta sesión está incluid el proyecto que busca prorrogar, desde su vencimiento y por el plazo de ciento ochenta días, la declaración de estado de emergencia sociosanitaria en los departamentos San Martín, Orán y Rivadavia.

Del mismo modo, se tratará una iniciativa que pretende realizar un relevamiento del cumplimiento de los cargos exigidos a los beneficiarios de comodatos de terrenos de propiedad de la Provincia en todo el territorio, a fin de recuperar esos inmuebles para el uso social de los mismos o su incorporación al plan “Mi Lote”.

Los diputados también debatirán la propuesta para instituir cada 15 de noviembre como el “Día Provincial del Submarinista Salteño”, en homenaje a los tripulantes del Submarino ARA SAN JUAN nacidos en nuestra Provincia, quienes fallecieron en el naufragio del 2017.

También hay proyectos vinculados a la salud, uno que regula el Ejercicio de la Profesión de Terapeutas Ocupacionales, Terapistas Ocupacionales y Licenciados en Terapia Ocupacional; otro de los proyectos solicita al Instituto Provincial de Salud de Salta que incluya en sus prestaciones médicas: Módulo aislamiento y diagnóstico – Baja Complejidad, Cuidados críticos sin asistencia respiratoria, y Cuidados críticos con asistencia respiratoria mecánica, en el marco de la pandemia.

Así y dentro del temario previsto para la sesión, se incluye el proyecto para incorporar en la Policía de la Provincia el uso de armas electrónicas no letales, es decir las pistolas Taser, cuando sea estrictamente necesario y en el cumplimiento de sus deberes. Según pudo saber InformateSalta, no llegaría al debate porque no tiene dictamen de comisiones.