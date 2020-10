Vuelve el turismo interno en Salta: ¿ya tenes tus opciones?

Desde hoy se reactiva el turismo en la provincia, aunque solo de manera interna, tal cual fue anunciado por el ministro de Turismo y Deportes Mario Peña, tras la autorización del Comité Operativo de Emergencia.

Las municipalidades de Cafayate y La Caldera confirmaron que recibirán turistas desde este mismo viernes 30 de octubre, bajo las condiciones expuestas por el COE, confirmó El Tribuno.

Cafayate es uno de los destinos preferidos no solo por los salteños sino a nivel nacional e internacional, y su intendente Fernando Almeda confirmó en conferencia de prensa que están preparados para reabrir sus fronteras.

“Como ustedes saben que todo queda supeditado a la voluntad de cada municipio, hemos decidido abrir el turismo interno a partir del 30, o sea, de mañana”, dijo Almeda.

“Las autoridades sanitarias dieron a conocer que están dadas las condiciones para reabrir el turismo en etapas”, agregó el jefe comunal y luego recordó: “ya tuvimos una primera experiencia de turismo interno, y los reportes dan cuenta de que no hubo ningún caso positivo de hoteles o restaurantes, pero esto conlleva una gran responsabilidad. Cada uno sabe que no puedo salir a ningún lado si no me siento bien”.

Con respecto a los requisitos para entrar a Cafayate como turista, Almeda aclaró que solo podrán hacerlo aquellos que tengan domicilio en la provincia de Salta desde las 7 hasta las 21. Además recordó que deben ingresar con reservas previas de alojamientos o restaurantes, y realizar una declaración jurada.







El municipio de La Caldera, otra colorida localidad que recibe a muchas personas durante el año, también informó a través de sus redes sociales que se adhiere al turismo interno. “Se debe presentar permiso de circulación generado mediante reserva previa de cualquier servicio adherido al plan de reapertura turística, y una declaración jurada” dice el comunicado.

En tanto, la Municipalidad de Cachi informó que recién adherirán a partir del próximo jueves, mientras que en las próximas horas se conocerán con mayor certezas los distritos que recibirán turistas este fin de semana.

A principios de semana el ministro de Turismo y Deportes de la Provincia, Mario Peña, explicó que el primer requisito que deben cumplir los salteños para viajar es la reserva previa y que los interesados pueden ingresar a la página web de turismo, donde figura el listado de las empresas habilitadas.

“Los turistas recibirán de la empresa la confirmación, el voucher, el permiso de circulación y una declaración jurada para informar que no tiene síntomas ni tuvo contacto estrecho con casos positivos”, indicó Peña.

Además, invitó a ingresar a la página web: voyasalta.com.ar del programa de preventa turística. “Nos cuidemos al realizar la actividad turística. Respetemos cada uno de los lugares donde vayamos. Reservemos en lugares habilitados que cumplen con los protocolos sanitarios. Es fundamental el uso de tapabocas, el distanciamiento social y mucha higiene de manos. Así podremos avanzar juntos”, finalizó el ministro Peña.

Los requisitos

Para residentes salteños:

- Ser residente salteño o de la localidad del norte del país, con DNI que lo acredite.

- Permiso de circulación generado mediante reserva previa de cualquier servicio turístico adherido al plan de reapertura turística.

- Declaración Jurada impresa y firmada para ser entregada a la autoridad que lo requiera.