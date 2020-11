Gremios municipales molestos con el 6% de aumento y en alerta

Reclaman una mejor recomposición salarial y que desde el municipio escuchen sus demandas, las cuales fueron elevadas en muchas oportunidades. No descartan medidas de fuerza.

Fue hace unos días cuando el secretario de Hacienda del Municipalidad de Salta, Daniel Amador, confirmaba a InformateSalta que con los salarios de octubre se darán un aumento del 6% para empleados municipales en planta permanente.

Tras conocerse la noticia, no hay conformidad por parte de los gremios que representan a los trabajadores municipales y hay tensión en los pasillos del Centro Cívico Municipal, ya que están reclamando una correcta composición salarial y “comprensión” por parte de la intendenta Bettina Romero de la realidad que atraviesan.

Esta mañana se congregaron los gremios en el CCM como SOEM, Simusa, ADEMUS, entre otros, para rechazar ese 6% pidiendo una reunión con las autoridades pertinentes, caso contrario tomarán medidas de fuerza.

“Rechazamos de plano el aumento salarial de la intendenta del 6%, es insuficiente para la situación que estamos actualmente atravesando los trabajadores”, espetó Sergio Rodríguez de Simusa en diálogo con Canal 9 Multivisión, donde agregó que “vemos una municipalidad que regala terreno, condona deuda, que aumenta los servicios de tercerizados al 100% y en desmedro de los trabajadores municipales, que cobramos un sueldo de indigencia, es un malestar enorme”.

Por su parte Cesar Molina, de Ademus, contó que la semana pasada fueron citados a una reunión donde esperaban hablar de una recomposición pero “fue solamente para anunciar el 6%, sin ninguna otra mejora”. A esto sumó que el porcentaje es insuficiente, les deben otros ítems y que la intendencia ya sabe de sus reclamos pero “estamos cansados” ante los oídos sordos.

Finalmente anticipó que esperarán a una reunión que les prometieron para las 11.00 de este lunes con autoridades municipales, pero que si la reunión no se concreta o no llegan a un buen puerto con sus demandas, no descartan medidas de fuerza.

“Un 6% ahora son 300 pesos” indicó Molina de Ademus