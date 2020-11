Crimen de la docente salteña: "La familia del asesino estaba al tanto de las denuncias"

El dolor se instaló nuevamente en la provincia tras horrorizarse con el crimen de Paola Tacacho, una maestra salteña que fue atacada a puñaladas en San Miguel de Tucumán, siendo su femicida un sujeto que la acosaba desde el año 2015.

En medio del terrible momento que vive, la familia de Paola clama por justicia ante un crimen que podría haberse evitado, a raíz de las constantes denuncias que estuvieron realizando en estos años pero que no tuvieron respuesta alguna, y convocando a una marcha este lunes.

Al respecto InformateSalta dialogó con las primas de Paola, quien ampliaron los detalles: “Estamos pidiendo justicia por mi prima, convocamos a una marcha a las 18 horas en Plaza 9 de Julio, nos concentramos en el mástil, y la marcha se hace en paralelo con Tucumán, a la misma hora en su plaza central”.

En cuanto al crimen de la docente, su familia contó a InformateSalta que se enteraron a la medianoche del sábado “que el loco que la había acosado la había asesinado”. No obstante aseveró que desde el año 2015 estuvieron sufriendo las amenazas del femicida, realizando todo el tiempo denuncias que nunca tuvieron resultados.

“15 oficinas de violencia de género hay en Tucumán, (todas) le dieron la espalda”

“Mi tía, su mamá, hizo una denuncia, ella también hizo denuncias”, indicó. “Mi prima dejó de contarnos lo que nos pasaba, creo que era para no seguir preocupándonos; los amigos nos dicen que ella no le tenía miedo, que lo veía como un loco, no creyó que sería capaz de hacerle esto”, agregó.

Del mismo modo sentenció que la familia del asesino “estaba al tanto de las denuncias pero decían que él ya era una persona mayor y con problemas mentales, nunca dijeron la enfermedad que tenía y, pese a que mi prima hizo denuncias, jamás le pidieron una pericia psiquiátrica”.

Familiares agregaron que la obsesión de este sujeto por la docente comenzó cuando ella fue su profesora “y le puso una mala nota, él empezó a hostigarla a ella y a otras docentes, en noviembre del 2015 ella le comunica esto a las autoridades del instituto (donde trabajaba) y la despidieron, la abandonaron”

A esto sumó que el hostigamiento siguió por las redes sociales. “Mandaba mensajes desde perfiles truchos, él tenía herramientas que le facilitaba la familia, una persona enferma que no trabaja ¿cómo hacía para tener computadora con internet y dedicarse a esto?”, espetó la prima sobre las dudas que aún quedan pendientes por responder.

“13 denuncias en Tucumán, 2 en Salta y hasta hoy no llamó ninguna fiscalía”