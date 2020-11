El viento se llevó el techo de su casa y necesita chapas para reconstruirlo

Las condiciones climáticas le quitaron a una mujer, sus 3 hijos y su nieta la posibilidad de vivir bajo un techo. Un remolino de viento le arrancó las chapas, provocando serios daños en una vivienda ubicada en el barrio Los Paraísos de Cerrillos.

María, la damnificada, contó a Telefé Salta que el viento desprendió los perfiles, levantó, dobló y voló las chapas bajo las que ellos viven. “Estoy necesitando si nos puede colaborar con algunos perfiles o chapas o cemento, lo que puedan porque estoy sin trabajo hace 6 meses, porque mi trabajo es la hotelería”, dijo.

Su mayor preocupación es poder reconstruir antes de la llegada de las lluvias, para evitar que el agua ingrese y arruine todas sus pertenencias. “Necesito recomponer para no perder lo poco que me queda, porque ahí ya perdería la gran mayoría de lo que con gran sacrificio me costó hacer”, expresó.

La mujer indicó que solo requiere de los materiales porque sus vecinos ofrecieron poner la mano de obra para volver a construir el techo. Quienes puedan colaborar, comunicarse al teléfono celular 387-4792231.