Interior: “La percepción de cómo funciona la justicia muchas veces no es del todo cierta”

Ramón Haddad es juez en el Tribunal de Juicio Vocal Nº 3 y Juez de Menores Nº 3 en la ciudad de Metán. Desde allí, se comunicó con InformateSalta para ofrecer un balance acerca del funcionamiento de los tribunales durante la pandemia, como así también reflexionar en torno a la labor que desempeñan los jueces.

“La Justicia siempre tuvo las puertas abiertas, con algunas demoras propias de la situación pero siempre tratando de atender a la gente”, indica refiriendo al trabajo adaptado que debieron aplicar en los últimos meses, a medida que las restricciones fluctuaban.

Con sus 57 años y siendo un paciente de riesgo por otras patologías, Haddad hace un balance más que positivo en torno a las nuevas tecnologías y mecanismos que debieron aplicarse en algo que es insólito en su carrera como juez. “Convertirse en un ´juez remoto´ fue una experiencia nueva y no poco traumática porque no estaba acostumbrado al tema de la tecnología pero debo decir que he contado con el invalorable apoyo de mis secretarios, personal del juzgado y la gente de informática del Poder Judicial”, comenta para InformateSalta.

A su vez, recordando el avance de la Feria Judicial Extraordinaria que se aplicó meses atrás, Haddad indica que en el Distrito Judicial del Sur circunscripciones Metán y Anta se trabajó bien, remitiendo a la Corte notas con el apoyo de al menos 40 letrados donde avalan la gestión de todos los jueces del distrito.

“Algunos juzgados tenían un poco más de limitaciones debido a la cantidad de causas y a las materias, probablemente en penal pudimos trabajar mejor, pero la realidad es que se trabajó mas que bien dentro del contexto”, comenta y entre las limitantes marca algunas suspensiones de audiencias que no pudieron concretarse debido a la falta de medios de transporte y a las distintas disposiciones gubernamentales que se fueron dando sobre la marcha.

Desterrando prejuicios, Haddad manifiesta que en el interior la Justicia “no avanza con mayor lentitud, sino que tecnológicamente no estamos probablemente tan dotados como en capital, pero estoy confiado plenamente en que iremos sorteando todas las dificultades hasta tener una justicia que electrónicamente esté adaptada a la circunstancia que hoy nos exige”.

Para finalizar y haciendo una reflexión, Haddad dice: “La percepción de cómo funciona la justicia muchas veces no es del todo cierta, se funciona mejor de lo que por ahí se cree, especialmente en el ámbito provincial. Muchas veces los medios masivos de comunicación refieren al funcionamiento del Poder Judicial en Capital Federal o Nación, con realidades distintas a la de nuestra Justicia Provincial”.