Caso Betty Saravia: Familiares piden la absolución en Ciudad Judicial 

InformateSalta estuvo en las puertas de Ciudad Judicial con familiares y agrupaciones sociales insisten en la absolución de Betty Saravia. Hoy se conocerá su sentencia tras ser enjuiciada por la muerte de su pareja Leonardo López en el año 2018.

Josué Díaz Cueto, abogado defensor explicó que su defendida ejerció la legítima defensa y que esto quedó comprobado a lo largo de las 7 audiencias de debates. “Hablar del asesinato del señor López es totalmente incorrecto y estigmatizante para una persona como Betty que fue sometida durante 2 años a un sinfín de actos de humillación, degradación, violencia, violencia de género, quedaron debidamente plasmado y comprobado” sostuvo.

El letrado recordó que Betty que era sometida a los actos de violencia más aberrantes, por lo que, radicó tres denuncias contra su pareja y no hubo intervención del Estado.

“No perdamos de vista que estadísticamente y porcentualmente las mujeres que denuncian son las menos, es un porcentaje muy chico y también no perdamos de vista que denuncian un porcentaje muy pequeño de los actos de violencia que sufren. No obstante, Betty a pesar de haber realizado tres denuncias, el Estado no tuvo la actuación eficaz en la prevención, en la erradicación de la violencia de género”.













¿Por qué la Legitima Defensa?

Día Cueto argumentó a InformateSalta que la mujer actuó en "legitima defensa" al agredir a su victimario. "A las 5 de la mañana el dejó de consumir sustancias, se le había acabado, y la única persona que tenía dinero era Betty. Tenía 200 pesos para comer al otro día, en ese momento Luis en el afán de quitarle el dinero a Betty empezó a agredirla, y no fue la primera vez que Luis intentó tirarle gas en la cara. En otras oportunidades, la agarraba del rostro la tiraba al piso y le abría la garrafa en la cara. Esa noche la garrafa no tenía gas, empezó a ahorcarla, estaba siendo asfixiada por Leonardo y en el afán de poder respirar le insertó una estocada. Vale decir que no murió, en ese instante, murió 2 meses después, no hubo intención de matarlo, ella quería respirar, liberarse del padecimiento".







Betty lleva detenida un año y medio. Estuvo en Alcaidía, luego al penal de villa Las Rosas, en noviembre de 2019 le dieron la domiciliaria para poder estar con sus hijos "Está llena de esperanza de poder obtener justicia por ella, está profundamente arrepentida de lo que hizo, porque nunca su intención fue dañar a Luis ni mucho menos causarle la muerte, es un resultad fatídico y no deseado por Betty".

Josué Díaz Cueto opinó que de conseguirse la absolución a su defendida sería un fallo histórico. “Reconocimiento por parte de la Justicia Salteña del derecho de toda mujer a defenderse, pero también sobre todo reconocer la ineficacia del Estado a la hora de actuar”.