Sin soluciones de fondo para la problemática de los manteros

En el marco del conflicto entre comerciantes de la peatonal y vendedores ambulantes, César “Oveja” Álvarez, asesor municipal, en Telefé Salta, señaló que se trata de un problema muy complejo, que se agravó a raíz de la crisis derivada de la pandemia.

“Miles están buscando solución a la crisis a través de esta actividad”

Si bien explicó que desde el municipio se trabaja para tratar de dar solución a la problemática, reconoció que se trata de “paliativos” y que hoy no es viable una solución de fondo. “Es una actividad comercial que tiene que ver con la zona de frontera, hay todo una cultura ligada a la venta ambulatoria”, expresó.

“Vamos dando soluciones parciales, las soluciones de fondo, van a ser muy difíciles”

Entre las propuestas de la comuna, destacó el lanzamiento del programa “Compré en su barrio”, que incluye ferias barriales significativas e importantes. “Cada barrio tiene y nosotros la tratamos de sostener y ayudar y que sigan existiendo”.

“Nos estamos haciendo cargo de los barrios con comida, bolsones y asistencia médica”

Por último, indicó que el objetivo es que no haya enfrentamientos y que no ocupen las calles en protesta. “Trataremos de que en algunos lugares esta actividad no se realice”, finalizó.