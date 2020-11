Cambio en la fórmula de jubilación, cuál será el impacto en los haberes

El Frente de Todos impulsará que las jubilaciones y pensiones vuelvan a ajustarse por salarios y recaudación, como ocurrió entre 2008 y 2017, y que el nuevo esquema rija desde 2021. Propone volver a hacer ajustes semestrales con un rezago mínimo, para disminuir la volatilidad y reducir la pérdida de poder adquisitivo ante shocks inflacionarios como los observados en 2018 y 2019.

Plantea ajustar el componente de salarios por el RIPTE (Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables), que se trata de un índice que no ha sido objetado judicial ni políticamente. Se construye sobre la base de registros, de trabajadores formales y sobre remuneraciones ciertas.

La abogada especialista en derecho previsional, Julia Toyos, hizo duras críticas respecto a la propuesta del oficialismo. “En la nueva ley no se dice nada de la recomposición, se vuelve a la fórmula de la ley vieja que ata la actualización a la recaudación y a los salarios. El índice de salario que se mide por el RIPTE contempla solamente el trabajo formal, cuando sabemos que en Argentina se registra la tasa de informalidad más alta de los últimos años. Si sumamos por ejemplo el aumento del 31% que se dio a los empleado de comercio, que es no remunerativo, todo lo no remunerativo no entra en el concepto de salario”.

El otro índice es la recaudación, “pero de qué recaudación hablamos cuando tenemos la tasa de desempleo más alta, están haciendo moratoria para que todo el mundo regularice las deudas que tenía, bajó la productividad por la situación de la pandemia. La recaudación va a ser baja y los salarios van a ser bajos”, dijo en radio CNN Salta - 94.7 MHZ.

La abogada aseguró en La Mañana de CNN Salta que el jubilado siempre pierde con estas fórmulas. “En marzo se da un aumento y en septiembre se hace un control sobre el aumento de marzo. Los jubilados ahora tenían una movilidad cada tres meses. La actualización por inflación sirve para mantener el poder adquisitivo que tenía el trabajador ahora en pasividad. Con la nueva fórmula de movilidad el aumento va a ser cada seis meses, el jubilado va a cobrar seis meses atrasado”.