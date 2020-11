Tensión en la Panadería Social: amenazan con cortar el suministro a los hospitales

Trabajadores encabezaron una nueva protesta y adelantan que endurecerán las medidas en caso de que no perciban sus sueldos.

El conflicto en la Panadería Social aún no encuentra una salida y sus trabajadores, realizaron una nueva manifestación. Esta vez, amenazan con endurecer las medidas y no proveer el servicio en caso que sus sueldos no sean depositados.

Al respecto, Freddy Carrizo, del sindicato de Panaderos, aseguró a Telefé Salta que el reclamo lo hicieron porque no apareció nadie a reunirse con los trabajadores. “El mes pasado se comprometieron que antes del 10 íbamos a tener los haberes depositados y no ocurrió eso”.

En vista de ello, indicó que el mes que viene decidieron cortar todo el suministro de pan, de cerrar directamente a la panadería y no proveer a los hospitales. “Sé que es esencial pero es la única forma que podamos exigirle a ellos que nos paguen. Tienen la deuda del mes pasado y los aportes que no están hechos”, dijo.