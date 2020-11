Por falta de reactivos, podría cerrar el Centro de Hemoterapia

Trabajadores aseguran que el lunes ya no tendrían más insumos para analizar la sangre que es donada voluntariamente y piden una pronta solución.

Trabajadores del Centro Regional de Hemoterapia expresaron hoy su preocupación por la falta de reactivos y adelantaron que en caso de no resolverse, el lunes de la próxima semana se verán obligados a cerrar sus puertas.

Al respecto, Rosario Pérez Gelmeti, dijo a Multivisión Federal que la situación es verdaderamente crítica y se ponen en riesgo las vidas de los pacientes que necesiten de una transfusión. “La situación viene desde hace rato, que se viene gestionando con todas las autoridades, tenemos notas, expedientes, audiencias, pero habría que preguntar qué es lo que pasa que no termina de resolverse”, contó.







En este sentido, instó a solucionar la deuda que mantienen con proveedores, tanto de Salta como de Tucumán, y no esperar a que el centro deba ser cerrado o a que muera un paciente en un quirófano.

“Lamentablemente no tenemos más insumos para trabajar, entre lunes o martes tenemos que cerrar las puertas, no recibir más donantes porque no tenemos como analizarla y ponemos en riesgo la vida de los pacientes”, dijo.