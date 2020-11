Aceite de cannabis: “La gente cree que es algo natural y no es así”

El neurólogo Juan Pablo Zorrilla explicó a InformateSalta que no es un tratamiento que puede aplicarse a todos los pacientes y en algunos casos, puede tener efectos adversos graves.

Nación autorizó la semana pasada el autocultivo de cannabis para uso medicinal y el expendio de aceites y cremas en farmacias. En este sentido, advierten que no se trata de un producto natural que pueda ser eficiente en todos los pacientes e incluso puede llegar a causar efectos adversos graves en algunos casos.

En diálogo con InformateSalta, el neurólogo Juan Pablo Zorrilla, consideró que es un avance en materia de Salud Pública y la noticia es positiva, aún faltan dar varios pasos, principalmente en la definición de la implementación.

“La reglamentación dice que los productos tienen que tener una certificación de lo que contiene. Si bien esto abrió muchísimas puertas, no significa que todo el mundo que produzca va a poder venderlo como que es un cannabis medicinal. Estamos hablando de productos de uso medicinal, por tal motivo tienen que cumplir con estándares de calidad”, dijo.







Asimismo, afirmó que en pacientes con epilepsia refractaria, como los que trata, es muy difícil hablar de mejorar la calidad de vida, porque en realidad quienes ven una respuesta favorable son sus familiares no los propios pacientes.

“El ver mejor a un paciente es muy subjetivo, desde el punto de vista médico, si bien tenemos escalas que miden eso, es un punto que lo dejamos en segundo plano para medir o en el momento que nosotros pensamos indicar una medicación”, manifestó.

Desde su experiencia, puede asegurar que no todos los pacientes responden. “La dosis se va aumentando gradualmente y si por 6 meses el paciente no tiene mejorías, debería suspender la medicación. Existen otros pacientes en los que la medicación es efectiva y tiene efectos adversos, pueden ser graves y que a veces implican la suspensión de la droga. Entre ellos, los más temidos por nosotros, son los trastornos de psicosis”.

El profesional aseveró que hay que desmitificar que proviene de la naturaleza. “El cannabis no es un producto natural, como la gente cree, que al ser de una planta es mejor o una alternativa que no va a tener problema y no es así. Es una droga que tiene muchísimo futuro a largo plazo, en un montón de otras patologías que se están estudiando pero la responsabilidad de los médicos, de las asociaciones civiles, de todos los pacientes sobre como consumirlo y la forma que se lo indica, es muy importante para trabajar a futuro”.

Finalmente, contó que de sus pacientes ninguno pudo dejar de tomar su medicación a partir de la utilización del aceite de cannabis. “Se puede disminuir las dosis pero en ninguno de los casos se lo pudo sacar”.