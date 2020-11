Petróleo: Proponen la reactivación de los pozos someros del Norte provincial

Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados propone facultar al Gobierno de la provincia para que pueda conformar una sociedad mixta con participación Estatal y Privada en Salta, para la explotación de los yacimientos de reserva natural de gas y petróleo denominados “Pozos Someros” del Norte salteño.

Al respecto InformateSalta dialogó con el diputado Matías Monteagudo, uno de los autores del proyecto, quien amplió los detalles del mismo instruyendo primeramente que “no se busca crear una nueza zona sino reactivar las zonas que han sido dejadas en cierta forma por las empresas viejas, son pozos de muchos años, cerca de 40 o 50 años quizás, y son más de 200 los pozos que, si bien están en determinadas áreas, no están en producción, están sellados”.

Es allí cuando surge la idea de “tratar que el Estado invierta y vea la posibilidad de generar mano de obra genuina con la gente que ha estado en el rubro, con conocimientos” para la reactivación y explotación de los recursos, como así impulsar “todo lo que conlleva su actividad económica que mueve alrededor, con corralones, ferreterías industriales, de comida”, por citar ejemplos.

“Si la provincia y los trabajadores que saben del tema pueden hacer una sociedad mixta, podríamos sacar una buena actividad con la reactivación de estos pozos someros”

Del mismo modo, Monteagudo recalcó a InformateSalta que “como dicen los especialistas y ex ypfianos, se necesitará una etapa previa de estudios para ver cuáles son viables (de los pozos) y cuáles no, ver cuáles tiene más proyección o no, de solo estar tuvimos hace unos meses un derrame de un pozo somero taponado que, de la presión, comenzó a fluir”.

Este caso se produjo en Villa Tranquila, en la localidad de Campamento Vespucio, donde el brote de petróleo sorprendió a los vecinos en medio de una noche de abril. “Estos pozos que se levantan son un peligro, entonces con esta práctica se puede empezar a hacerse cargo de los mismos así tampoco tenemos contingencias ambientales o peligro para la gente”, argumentó Monteagudo para concluir.