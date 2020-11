Salta: El rebrote de COVID-19 podría ocurrir en otoño

Así lo proyectó el gerente del hospital San Bernardo, Pablo Salomón en diálogo con InformateSalta, en el marco de los actos por el Día de la Enfermería. Respecto a la situación en la provincia, dijo que la cifra de contagios se mantiene estable, con un leve descenso.

“Hoy tenemos un poco más de experiencia que cuando afrontamos el ingreso del Coronavirus a la provincia. Estamos trabajando y nos estamos capacitando incansablemente, juntando todo el equipamiento necesario para que no nos vuela a sorprender” dijo el gerente.







Con respecto a un posible rebrote, Salomón indicó: “Personalmente creo que no será este año sino al principio del otoño o en la época invernal, teniendo en cuenta la experiencia de lo que pasó en Europa, vamos a poder tomar mayores medidas de prevención”.

Sobre el funcionamiento de las carpas Covid-19 que se dispusieron en el hospital San Bernardo, el gerente explicó que “están funcionando muy poco porque el sistema sanitario está demasiado oxigenado en este momento. Si bien aumentaron los números de casos, no son cifras significativas, tenemos una curva plana con una leve tendencia hacia la disminución de casos. El máximo desafío es que el sistema de salud no se sature, que estemos trabajando más oxigenado, con la experiencia que tenemos vamos a poder tomar decisiones mucho más rápidas y no sobre la hora”.