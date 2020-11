Bajan los casos de coronavirus pero sube el alerta por salmonella en Salta

Desde hace un par de semanas, Salta respira profundo ante la merma considerable de casos de coronavirus tras los altos índices de contagios que preocuparon meses atrás. Este lunes, por ejemplo, solo se confirmaron 12 pacientes nuevos con la enfermedad. Sin embargo y junto al pedido de no bajar la guardia, se suma la preocupación ante la época de brote de salmonella.

En diálogo con CNN Salta -94.7 MHZ- la directora general de Coordinación de Epidemiología, Analía Avecedo, se refirió primeramente a la merma de infectados con COVID-19. “En estos tiempos tenemos una baja importante, lo vamos monitoreando con los vigilantes epidemiológicos, hemos notado que con esta baja de casos tampoco tuvimos una detección importante de casos con todo lo que es Detectar”, enfatizó.

#LaMañanaDeCNN | 🗣🎙 Ya estamos en comunicación con Analía Acevedo, directora general de Coordinación de Epidemiología.



Tema: Situación Covid y alarma por casos de salmonella#QuedateEnCasa #Covid pic.twitter.com/ma7n3moAqo — CNN Salta (@CNNSalta) November 24, 2020

A esto sumó en La Mañana de CNN Salta que “ha bajado el número de testeos, teníamos entre 300 y 400 testeos cuando estábamos realizando una vigilancia importante, pero en estos momentos han bajado de forma importante”. No obstante, sentenció que “el relajamiento que podemos llegar a tener molesta, que estemos en una baja de casos no significa que podamos tener ese tipo de irresponsabilidad, he visto lugares que mantienen la distancia, otros que no”.

“El mensaje es seguir con la normativa, evitando espacios masivos y usando tapabocas”

Del mismo modo precisó que se está intensificando el trabajo coordinado para la detección de COVID-19, de dengue y salmonella, ampliando los métodos de diagnóstico ante las enfermedades del momento, haciendo énfasis en la tercera.

“Ya tenemos casos de salmonella, hay casos (registrados) de semanas anteriores que han superado por uno o dos al año 2019, en octubre tuvimos 31 casos y en noviembre 45, en total de casos son 460” en lo que va del 2020, preocupando que con el calor de estos meses, la falta de refrigeración de alimentos, “la salmonella es una patología endémica porque no la dejamos de tener, hacemos brote en esta época, nunca dejamos de tener circulación” concluyó Analía Acevedo en radio CNN Salta.

“Hemos tenido más de 40 casos sospechosos de dengue estas semanas pero ninguno confirmado”